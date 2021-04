Verdachte afpersing fruithandel De Groot wordt nu zelf bedreigd

In het programma vertelde de verdachte zijn verhaal over een undercoveroperatie van de politie. In zijn woonplaats Naarden werd hij in een busje meegenomen door vier undercoveragenten. De politiemannen deden zich voor als criminelen en één van hen deed zich voor als de directeur van fruithandel De Groot. Daarbij zouden de verdachte en zijn familie ernstig zijn bedreigd. Zo zeiden de undercoveragenten dat ze Joegoslaven langs zijn ouders zouden sturen.

Vervolgens heeft de verdachte met de agenten langs huizen van medeverdachten gereden en over hun rol verteld. In het tv-programma vertelde hij dat, als hij geweten had dat hij met de politie te maken had, hij zeker niet had verklaard.

Hij hoopt dat de criminelen hem met rust laten nu ze weten hoe het gegaan is. De presentatoren van Crime Desk vertelden dat hij momenteel ondergedoken zit en dat ook zijn familie bedreigd wordt.

Fruithandel slachtoffer van afpersing na vondst cocaïne

De familie De Groot wordt al langer afgeperst en bedreigd door een groep criminelen, nadat het bedrijf aan de bel had getrokken over een grote partij cocaïne in een lading fruit. De criminelen eisten geld, anders zou een willekeurige medewerker van het bedrijf worden geliquideerd. Het bedrijf schakelde de politie in.

Er volgden meerdere aanslagen. Woningen van medewerkers of ex-medewerkers werden bestookt met brandbommen of met kogels. Bij de zoon van de eigenaar werd een handgranaat voor de deur gelegd die wonderwel niet afging.

In de zaak zijn inmiddels acht verdachten aangehouden en één van hen is ook al veroordeeld. Het OM was nog niet bereikbaar voor commentaar.

Zie ook: 'Undercoveragenten ontvoerden verdachte in omvangrijke cokezaak'