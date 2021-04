Sporthistoricus pakt Vitesse-supporters aan: 'Hun eigen club heeft Joodse invloeden'

Sporthistoricus Jurryt van de Vooren uit Dieren heeft vermoorde Joodse leden van Vitesse opgenomen in zijn online monument. Dat doet hij naar aanleiding van de antisemitische leuzen die supporters vorige week scandeerden vanaf de John Frostbrug in Arnhem.

De antisemitische leuzen klonken tijdens een sfeeractie in aanloop naar de finale van de KNVB-Beker. Terwijl tientallen supporters vlaggen ophingen en vuurwerk afstaken, riep een groot deel van de aanwezige supporters de leus 'Hamas, Hamas, Joden aan het gas!'. Vitesse noemde dat ronduit triest en de koepel van Joodse organisaties in Nederland zei de teksten buitengewoon kwetsend te vinden.

Vermoorde Joden op voetbalmonument

Sporthistoricus Van de Vooren greep het schokkende incident aan om Joodse leden van Vitesse die omkwamen in concentratiekampen, onder de aandacht te brengen in zijn online Voetbalmonument. Daar was hij al langere tijd mee bezig, in samenwerking met cultureel en educatief centrum Rozet in Arnhem.

Eén van de namen die Van de Vooren uitlicht is die van Theodoor Spanjaard, die scheidsrechter en Vitesse-lid was, en een tabakswinkel in eigendom had. Hij werd in 1943 op 38-jarige leeftijd vermoord in Auschwitz.

Compleet Vitesse-gezin vermoord

De sporthistoricus noemt ook de namen van een compleet gezin: Vitesse-donateur Nathan Herman Hertog (37), zijn vrouw (35) en hun zoon Philip (11), zelf lid van Vitesse. Zij werden alledrie op één dag vermoord in concentratiekamp Sobibor. En dan zijn er pas vier van de vijftien genoemd.

"Stuk voor stuk mensen die ook van Vitesse hebben gehouden, net als de supporters die vorige week meededen", licht Van de Vooren toe. Hij zegt dat de Vitesse-supporters hun clubgenoten vorige week eigenlijk voor de tweede keer vermoordden, door de antisemitische leuzen te scanderen.

'Zo vermoord je je eigen club'

Hij snapt dat de groep supporters hun leuzen niet van tevoren hadden bedacht. "Maar het gaat mij erom: snap je dan niet dat je hiermee eigenlijk je eigen club vermoordt? Dit zijn supporters die de clubcultuur van Vitesse vormen. Ze zwaaien met vlaggen, reizen hun club achterna, gaan bij trainingen staan. En dat deden deze Joden destijds ook. Het zijn mensen die net als de supporters nu van Vitesse hebben gehouden."

Van de Vooren roept op om de betreffende supporters, of 'de idioten' zoals hij ze noemt, alle namen uit het hoofd te laten leren. "Ook hun eigen club heeft Joodse invloeden. Wees er trots op. En als je dan wilt schreeuwen bij een brug, schreeuw dan de namen van je omgekomen clubgenoten. Het is namelijk een stuk van Vitesse dat nooit meer terugkomt."

Vitesse verloor tijdens de Tweede Wereldoorlog zeker vijftien leden of donateurs. Elf van die vijftien staan vermeld op het KNVB-monument in Zeist. Vier namen ontbreken. Henri Engels was 25 jaar toen hij betrokken was bij een mislukte verzetsactie en werd gefusilleerd. Willem Geuze (49) overkwam hetzelfde. De eerder aangehaalde Nathan Herman Hertog (37) was donateur van Vitesse: ook zijn naam staat niet op het monument. Daarnaast werd donateur Isaac Jacobsen (63) tijdens dwangarbeid in Kamp Vught, waar hij stenen moest sjouwen, geëxecuteerd tijdens het plassen.

Wie vragen heeft, of aanvullende informatie kan aandragen over Vitesse rondom de Tweede Wereldoorlog, kan zich via Twitter wenden tot sporthistoricus Jurryt van de Vooren. Contact leggen met cultureel of educatief centrum Rozet in Arnhem is ook mogelijk.