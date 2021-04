Advocaat gezin Ruinerwold: 'Josef B. ging met vader Van D. deuren langs in Ermelo'

Advocaat Corinne Jeekel, die de oudste kinderen van het gezin uit Ruinerwold bijstaat, heeft woensdag een verklaring uit doen gaan over de situatie van het gezin. Ze zegt dat enkele zaken die onder de aandacht zijn gekomen niet kloppen. Bovendien geeft Jeekel te kennen dat 'klusjesman' Josef B. er direct aan heeft bijgedragen dat uitlekte dat het gezin inmiddels in Ermelo verblijft.

De verklaring is uitgegaan via Jessica Villerius, maakster van de documentaire De kinderen van Ruinerwold. In die documentaire, zegt advocaat Jeekel, zijn de woorden zorgvuldig gekozen omdat het om een 'zeer delicate' kwestie gaat. In de media zijn in de voorbije dagen echter verhalen verschenen die niet kloppen.

100.000 euro nog niet teruggezien

De advocaat laat bijvoorbeeld weten dat vader Gerrit Jan van D. nog geen geld heeft teruggezien van het Ministerie van Justitie, zoals eerder wel werd geschreven. De advocaat zegt dat ze zo'n anderhalve week geleden beslag heeft laten leggen op de bijna 100.000 euro. De rechter moet nog bepalen of de vader van het gezin aanspraak maakt op de som geld en daar iets mee mag doen.

Jeekel zegt dat haar cliënten, de oudste vier kinderen van het gezin, de regie en controle over het geld willen om ervoor te zorgen dat alle negen kinderen er uiteindelijk bij gebaat zullen zijn.

Het gezin Van D. werd op 13 oktober 2019 ontdekt bij een inval in een boerderij in Ruinerwold. Vijf jongeren zaten daar opgesloten in een afgesloten ruimte achter een kast. De toen 58-jarige Oostenrijker Josef B., alias 'de klusjesman', huurde het pand. Hij werd opgepakt, net als de vader van het gezin: Gerrit Jan van D. Zijn oudste vier kinderen Shin, Mar Jan, Edino en Israël waren al eerder vertrokken. Inmiddels is duidelijk dat de vijf jongste kinderen in Ermelo terecht zijn gekomen. De vader én de klusjesman trokken op 4 maart ook in de woning.

Daarnaast corrigeert advocaat Jeekel de opvatting dat de jongste kinderen gratis in Ermelo wonen. De gemeente neemt de huur niet volledig voor eigen rekening. "Er is wel degelijk een reële en, op de financiële situatie van de bewoners afgestemde, huursom overeengekomen", benadrukt ze in de verklaring.

Klusjesman en vader langs de deuren

Tot slot stelt ze dat klusjesman Josef B. samen met Gerrit Jan van D. langs huizen is gegaan in Ermelo. Wat ze daar precies mee wilden bereiken, wordt niet duidelijk. Volgens Jeekel is daarmee echter wel onrust gecreëerd onder bewoners.

Wat de vier oudste kinderen nog het meeste raakt, is dat Josef B. daarmee 'de zo waardevolle anonimiteit van hun jongere broer en zusjes geweld heeft aangedaan", stelt de advocaat van de vier oudste kinderen.

"Hierdoor is hun verblijfplaats uiteindelijk bekend geworden en is daarmee een einde gekomen aan de voor hen zo noodzakelijke rust en veiligheid. Terwijl zij die juist nu, bij de start van hun integratie in onze samenleving, zo ontzettend hard nodig hebben. Dit alles rekenen mijn cliënten Josef B., en in het verlengde daarvan Gerrit Jan van D., dan ook bijzonder aan."

Jeekel zegt ook dat haar cliënten zijn overspoeld met liefdevolle steunbetuigingen.