Flamingo's laten zich steeds meer zien

De afgelopen weken zijn ze her en der in Gelderland te zien: prachtige flamingo's lopen door het water in onder meer Winterswijk en Aalten. Natuurfotografen zijn er als de kippen bij om mooie plaatjes te schieten. Maar gaan de roze vogels zich ook definitief nestelen in onze regio?

Fotograaf Frank Bosvelt legde eerder deze maand een flamingopaartje vast, terwijl ze in het Hilgelomeer waren neergestreken. "Voor mijn gevoel waren de flamingo's een beetje verdwaald. Waarom ze nu in Hilgelo zitten? Het is mij een raadsel", zegt hij.

Met zijn telelens kan hij van een afstand precies het plaatje schieten dat hij voor ogen heeft. "Doordat de dieren mij niet zien en ik op afstand blijf, kan ik natuurlijk gedrag vastleggen. Dat vind ik het mooiste."

Flamingodrukte

Hij was niet de enige die de afgelopen weken op zoek ging naar hét flamingoplaatje. "Er is een enorme drukte van fotografen, ja. Mensen komen soms ook echt wel eens te dichtbij, vind ik. Maar ja, het is ook echt een uniek plaatje.'"

Ook in het Aaltense Goor, bij Drempt en in Noordijk zijn de dieren gespot. Volgens Pim Leemreise van Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek overwinteren de dieren in Zeeland, en vliegen ze in het voorjaar naar het Duitse Zwillbrocker Venn om te broeden, net over de grens bij Groenlo.

Tussenstop

"Het zou heel goed kunnen dat de dieren een tussenstop maken op weg daarnaartoe", zegt de vogeldeskundige. "Maar het kan ook goed zijn dat ze een uitstapje maken vanuit Zwillbrock op zoek naar andere plekken om te foerageren."

In totaal zitten er nu 35 flamingo's in Zwillbrock waarvan er af en toe een paar 'op bezoek' komen. "Daar zitten de dieren op een eiland waardoor ze geen last hebben van mensen, zoals hier in Gelderland misschien wel eens het geval is."

Veilig broeden

Over een mogelijke nieuwe broedplaats van flamingo's in Gelderland is hij duidelijk: dat is niet erg aannemelijk. "De eisen die die dieren stellen zijn behoorlijk hoog. Het moet veilig zijn, op afstand van andere dieren. De plekken hier in Gelderland voldoen daar niet aan."

