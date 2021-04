Compromis in Winterswijk over terrassen: 'Iedereen moet kunnen verdienen'

De warenmarkt in Winterswijk vorig jaar, op de locatie in de Spoorstraat. De warenmarkt blijft nu op de Markt. Foto: Omroep Gelderland

Door corona mogen terrassen uitbreiden. Maar vaak is die ruimte er helemaal niet, bijvoorbeeld als er markt is. Op het Winterswijkse marktplein zorgde dat vorig jaar voor ruzie tussen horeca en marktkooplui. Dit jaar grijpt de gemeente in en wordt de schaarse ruimte eerlijk verdeeld.

Er moest een besluit van het stadsbestuur aan te pas komen. Vorig jaar werden de terrassen uitgebreid als uitvloeisel van de coronamaatregelen. De warenmarkt moest tijdelijk zelfs verdwijnen. Het zorgde voor veel onrust op de populaire markt in Winterswijk, waar normaal gesproken ook veel Duitsers hun inkopen komen doen. Dit jaar is er zorgvuldiger en evenwichtiger nagedacht en heeft de gemeente een plan gemaakt waar beide partijen zich in kunnen vinden.

Beter verdeeld

Ze voelden zich vorig jaar aan de kant gezet, de marktkooplui in Winterswijk. De markt werd zelfs tijdelijk opgeheven om de horeca meer ruimte te geven. Maar dit jaar is het beter verdeeld, vindt voorzitter van de marktvereniging Jan Pleiter: "Er is goed nagedacht en door de sta-eettafels waar mensen hun visje aan opaten weg te halen, is er meer ruimte ontstaan".

De gemeente wijst erop dat uitbaters hun terrassen vijfenhalve dag kunnen opzetten. Alleen tijdens de warenmarkt op zaterdag moeten ze iets inschuiven.

'Goed compromis'

Het eetcafé aan de Markt heeft dus op zaterdag minder tafels buiten beschikbaar. "En dat is wel jammer op de drukke zaterdag", vindt uitbaatster Sandra, ''Maar ik vind het een goed compromis. We moeten allemaal wat kunnen verdienen."

Zaterdag is de laatste marktopstelling met de sta-eettafels en heeft de warenmarkt nog de volle ruimte. Maar op 28 april mogen de terrassen open en dus is vanaf 1 mei de zaterdagmarkt ietsje kleiner in Winterswijk.