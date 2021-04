Wijchen zet Buurtfonds door met lager minimumbedrag voor toekenning

Weinig te evalueren

Wijchen startte in 2020 met het Buurtfonds met de bedoeling om het na een jaar te evalueren. Er blijkt echter weinig te evalueren te zijn. “Vanaf half maart was het niet meer mogelijk om met een groep mensen iets te organiseren”, vertelt wethouder Paul Loermans (Kernachtig Wijchen). “Het zou het idee teniet van het bevorderen van sociale cohesie teniet doen als we er door die resultaten nu mee zouden stoppen. Als bij een volgende evaluatie blijkt dat er weinig interesse voor, kunnen we altijd nog stoppen. Maar eerlijk gezegd verwachten we dat het budget eerder overschreden wordt dan ondergebruikt. Op het budget dat we vanuit de Rijksoverheid hebben gekregen voor activiteiten in coronatijd, kregen we binnen enkele weken tijd al genoeg aanvragen voor anderhalf keer het totale budget.” Omdat er vorig jaar minder uitgegeven is aan initiatieven, is dit jaar bovenop het budget van 10.000 euro 4000 euro extra beschikbaar voor initiatieven via het Buurtfonds.

Wijzigingen

Loermans verwijst ook naar het succes van de Mee®doenertjes-regeling, die voor kleinere buurtinitiatieven bedoeld is. Bij die regeling mag maximaal twee keer een bedrag van 300 euro aangevraagd worden. Omdat het gat tussen die regeling en het minimumbedrag van 1000 euro bij het Buurtfonds te groot wordt geacht, heeft men nu besloten om het minimumbedrag voor toekenning gaat van 1000 euro naar 600 euro te verlagen. Bij het Buurtfonds wordt wel om eigen inleg en inzet gevraagd van de initiatiefnemers. Om ervoor te zorgen dat het Buurtfonds grotere initiatieven aantrekt, stelt de gemeente als voorwaarde dat de begroting bij een aanvraag minimaal 1000 euro is. Ook wordt er een extra afwijzingsgrond toegevoegd, namelijk dat er geen sprake mag zijn van stapeling van incidentele gemeentelijke subsidies. Dit moet voorkomen dat initiatiefnemers het Buurtfonds gebruiken om niet verkregen subsidies ergens anders te halen. De wijzigingen gaan op 1 mei in.

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7