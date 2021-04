Pieter is de hele dag bezig met bananen

Pieter Vink heeft een bijzondere baan. Als enige in Nederland teelt hij bananen. Niet dat we binnenkort in de supermarkt de Nederbanaan gaan vinden. Deze bananen zijn voor onderzoek.

“Mensen vragen zich vaak af: waarom bananen in Nederland? Is dat allemaal wel nodig?”, zegt Pieter terwijl hij staat de zweten in de kas in Ede. Het is er heel warm en de luchtvochtigheid is erg hoog. Precies wat bananenplanten fijn vinden. “Wat we hier doen is onderzoek. Er zijn een hoop rapporten over een schimmel in bananen. Daar doen we hier onderzoek naar.”

En dat onderzoek gaat niet over de ergernis van onze verslaggever Jos Verkuijlen. Dat de banaan nooit precies de vorm heeft van zijn bananenbakje. “Hahahaha, nee dat gaan we niet onderzoeken”, lacht Pieter. “Het blijft wel natuur. We kunnen niet alles maken zoals we willen.”

'Ik vind banaan gewoon heel lekker'

De kas is echt bedoeld voor onderzoek. “Nee, we gaan nooit veel bananen voor de markt telen in Nederland. Dat is echt niet het plan. We willen hier oplossingen bedenken voor de teelt van bananen elders.”

Waar komt dan die passie voor de banaan vandaan? “Ik vind banaan gewoon heel erg lekker”, antwoordt Pieter. “Het heeft me altijd geïnteresseerd hoe dat nu zit met die banaan. We krijgen heel veel bananen in Nederland geleverd. Maar wat zit er achter en waar komt hij vandaan? Dat boeit mij.”

Beluister de radioreportage:

