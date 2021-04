Kitesurfer Jamie (15) heeft PDD-NOS: 'Op het water ram ik het er allemaal uit'

“Soms hang je wel meer dan 10 seconden in de lucht, dat is supergaaf”, vertelt Jamie enthousiast. Hij kitesurft nu een jaar of wat. Hij is dankbaar dat hij de sport kan beoefenen, want - zo zegt hij zelf - het heeft hem leren omgaan met zijn PDD-NOS en ADHD. En dat geeft hem vrijheid.

Jamie vertelt zijn verhaal in de portretreeks 'Vrijheid is niet vanzelfsprekend'. Bekijk hier de afleveringen. De tekst gaat eronder verder.

“PDD-NOS is voor mij dat ik ook heel druk word, als het drukker wordt om me heen. Ik kan mezelf dan niet onder controle houden,” legt Jamie uit. “Er gaan een soort klepjes open in je hoofd en die kan je niet meer dicht doen. Als ik het water op ga en ga kiten, dan gaan die klepjes dicht en ram ik het er allemaal weer uit.”

De jonge kitesurfer had door zijn PDD-NOS moeite op school. “In de klas werd ik de hele tijd gewaarschuwd. Ik werd ook vaak naar de gang gestuurd, de hele tijd. De juffen konden soms niet zoveel met mij.”

Hele andere Jamie

Maar nu gaat het wel anders. “Als je naar de Jamie van een jaar geleden kijkt en naar die van nu... Ik ben een hele andere Jamie, ik ben heel erg veranderd.” Hij is een stuk rustiger. “Het kiten heeft me vrijheid gegeven. Zonder de sport was ik nooit zoals ik nu ben.”

Jamie aan het kitesurfen. Foto: Omroep Gelderland

Die vrijheid voelt hij vooral als hij hoog in de lucht hangt. Door een smartwatch weet Jamie hoe hoog hij springt. "Ik kan direct zien wat ik heb gesprongen, en als daar dan bijvoorbeeld 30 meter opstaat, dan is dat harstikke kicken. Ik kijk altijd meteen hoe hoog de sprong is."

Nederlands record

Jamie is heel goed in zijn sport. In 2020 deed hij mee aan de Cold Hawaii Games in Denemarken, een soort wereldbekerwedstrijd. Hij werd er vierde.

Er zijn wel meer jongens van Jamies leeftijd die ook kiten, maar niet van zijn niveau. Hij heeft het Nederlands record: 31,6 meter. En over de hele wereld zijn er maar 20 mensen die 30 meter of hoger hebben gesprongen, en hij hoort daarbij.

Jamies verhaal is onderdeel van 'Vrijheid is niet vanzelfsprekend', een reeks portretten van jongeren die vertellen wat vrijheid voor hen betekent. Ze worden gemaakt door kindercorrespondent Tako Rietveld. Bekijk hier alle verhalen.