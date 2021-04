Duitse pomp lokt Nederlanders met test

"We zijn dinsdag om 09.00 uur gestart met het testcentrum en het heeft hier nog niet stilgestaan", aldus Horst Derksen, bedrijfsleider bij Aral Elten. "Er wordt constant en doorlopend getest, we vinden het heel fijn dat het zo goed ontvangen wordt." Sinds twee weken mogen Nederlanders alleen nog de Duitse grens passeren als ze een negatieve testuitslag of een werkgeversverklaring bij zich hebben. De bedrijfsleider van het tankstation hoopt met de gratis coronatest Nederlandse klanten te lokken. Derksen mist een groot deel van zijn omzet sinds Nederlanders niet vrij Duitsland meer in mogen: "Ze zorgen voor een groot deel van onze omzet, niet alleen bij ons maar in heel Elten. Ook bij aspergeboeren, bloemisten, bakkerijen en andere ondernemingen. Wij hebben de mogelijkheid gevonden om de klanten weer terug naar ons te halen. Ik denk ook dat de klanten blij zijn dat ze Elten weer bezoeken kunnen."



Disctrict Kleef geeft aan dat alleen uitzonderingsgevallen, zoals mensen die voor werk in Duitsland moeten zijn, de grens kunnen passeren zonder negatieve testuitslag als ze op weg zijn naar een testlocatie, mét een afspraakbevestiging of werkgeversverklaring. Mensen die willen tanken of boodschappen willen doen, vallen daar niet onder en riskeren volgens Kleef een boete als ze dit toch doen. Toch lieten Nederlanders als Paul Streefkerk zich niet tegenhouden: "Het is eigenlijk geweldig dat de Duitse overheid dat wel kan en dat de Nederlandse overheid dat blijkbaar niet kan", zegt Streefkerk, nadat hij bij de Aral werd getest. "Complimenten aan de Duitse overheid."



Geen angst

Derksen geeft, ondanks de reactie van district Kleef, aan dat zijn klanten niet bang hoeven te zijn voor een boete. “Ook de mensen die menen dat ze niet zonder test de grens over mogen", aldus de bedrijfsleider. "Als ze op weg zijn naar een testcentrum zal geen politieagent ze tegenhouden. Als de Bondsregering zegt dat Nederlanders zich kosteloos kunnen laten testen, vind ik dat je de weg naar het testcentrum ook vrij moet geven."





