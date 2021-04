Zutphense wethouder Harry Matser vertrekt

Wethouder Harry Matser (GroenLinks) vertrekt per 1 juni als wethouder in de gemeente Zutphen. Hij gaat aan de slag als lid College van Bestuur bij Conexus, een scholenkoepel met 31 scholen in de regio Nijmegen.

"Voor mij persoonlijk is mijn nieuwe functie een kans die ik niet kon laten lopen", reageert Matser.

Energietransitie en financiële positie

Als wethouder hield Matser zich sinds zijn aantreden in 2018 bezig met onder meer de financiën. Op dat vlak stond hij voor een grote uitdaging: er was sprake van een structureel tekort van 13 miljoen euro bij de gemeente Zutphen. Eind maart meldde Matser met enige blijdschap dat de gemeente voor het eerst in jaren weer zwarte cijfers schrijft.

‘‘Ik heb met veel plezier gewerkt aan de energietransitie, een enorme klus die we samen met inwoners aanpakken. Ook heb ik me met hart en ziel gestort op het verbeteren van de financiële positie van de gemeente", blikt Matser terug op zijn werk in Zutphen.

Burgemeester Annemieke Vermeulen laat weten: “Aan de ene kant is het heel jammer dat Harry Matser vertrekt, natuurlijk haal je het liefst met dit college de eindstreep. We hebben in het college een fijne samenwerking, dat hopen we uiteraard voort te zetten. Aan de andere kant respecteer ik zijn keuze en begrijp ik dat Harry deze kans pakt. We wensen hem alle succes in zijn nieuwe functie."

Opvolger

De GroenLinks-fractie is blij dat Matser de afgelopen jaren het wethouderschap namens de partij vervulde. “We zijn Harry heel erg dankbaar voor het werk dat hij in de afgelopen drie jaar heeft verzet en wij wensen hem veel geluk in zijn nieuwe baan."

Wie zijn opvolger wordt is nog niet bekendgemaakt. "We hebben een opvolger in beeld die waarschijnlijk deze zomer al kan beginnen. We zijn druk bezig dit zorgvuldig te organiseren en onze stad een goede bestuurder vanuit de GroenLinks-fractie te leveren.”