Bestuurder shovel riskeert celstraf na aanval op persfotograaf

Op verzoek van Omroep Gelderland bestudeerde ze de beelden die de dashcam van persfotograaf Timothy maakte. Hij en zijn vriendin die ook in de auto zat raakten bekneld. De politie maakte woensdagmiddag bekend een derde verdachte te hebben opgepakt.

Het Openbaar Ministerie (OM) zal stevig inzetten op een veroordeling van de bestuurder, zegt Van Dooijeweert. "De vraag daarbij is onder meer of er een kans was dat de slachtoffers zouden kunnen overlijden door de actie van de shovelbestuurder. Dat is niet ondenkbaar. Een gevangenisstraf van enkele maanden zit er in zo'n geval wel in."

De beelden van het incident. De tekst gaat eronder verder.

Reed de bestuurder doelbewust op de auto in?

De 34-jarige man uit Lunteren die de shovel bestuurde wordt poging tot doodslag ten laste gelegd. Bij de veel zwaardere kwalificatie poging tot moord is het van belang dat kan worden bewezen of de shovelbestuurder de auto van de persfotograaf 'met voorbedachte rade' van de weg heeft willen rijden. Van Dooijeweert daarover: "Heeft de bestuurder er goed over nagedacht of in een flits gehandeld, dat is cruciaal."

Aanvankelijk duwde de later opgepakte bestuurder van de shovel de auto van fotograaf Timothy alleen achteruit. Maar bij de tweede confrontatie verdween de auto met de twee inzittenden op de kop in de sloot.

'Superbedreigende situatie'

De advocate spreekt na het bestuderen van de beelden op de Krommehoekseweg in Lunteren van een 'superbedreigende situatie' voor de slachtoffers. "De tweede actie lijkt doelbewust."

Bij de rechtszaak weegt de rechtbank meer zaken mee, benadrukt Van Dooijeweert. "Heeft de bestuurder van de shovel wel of geen strafblad. En wat ook zwaar zal meewegen bij het oordeel van de rechtbank is de persvrijheid. En wat deed de shovel daar? Is die er speciaal bijgehaald om iemand iets aan te doen?"

De politie heeft de shovel woensdagmiddag in beslag genomen.

