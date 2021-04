Kunst en ambacht samen in serre van CIVON

“Na lang zoeken is het me gelukt”, zegt Leon Marie Dekker van de organisatie van No Time to Waste over het koppelen van kunstenaars met ambachtslieden. In samenwerking met Stadt Bocholt zijn matches gevonden met onder meer het Handwerkmuseum in de Duitse stad en TextilWerk Bocholt. Een van de meest bijzondere objecten moet volgens Dekker nog een thuis vinden in de serre: “Eén kunstenaar werkt samen met de klokkengieterij in Gescher, waar ze nog op middeleeuwse wijze klokken gieten, maar die klok moet nog gegoten worden. Ik ben benieuwd wanneer die komt. Dat is lastig, want de grenzen zijn nu bijna dicht.”



De expositie maakt onderdeel uit van het overkoepelende Leonardo Da Vinci-project. Doel daarvan is om partijen aan weerszijden van de grens met elkaar te verbinden. In het kader van dat project was er eerder al een interactieve expositie over de Italiaanse kunstenaar en uitvinder te zien in het CIVON. “Het unieke hiervan vind ik dat mensen die eigenlijk niks met elkaar hebben, de ambachtslieden en de kunstenaars, toch bij elkaar gebracht worden”, zegt projectleider John Haverdil van het Leonardo Da Vinci-project.



‘Eigenlijk moet je ’s avonds komen’

De tentoonstelling, ook bedoelt om aandacht te schenken aan oude ambachten, is tot 6 juni te bewonderen in het CIVON. “Het klinkt een beetje raar, maar eigenlijk moet je ’s avonds komen”, zegt Haverdil. “Dan is het prachtig uitgelicht en zitten de QR-codes er ook op.” Door de codes met de mobiel te scannen, kunnen bezoekers op hun telefoon video’s zien met uitleg. Van toegevoegde waarde, vindt de projectleider van Da Vinci: “Ik denk dat mensen dat ook nodig hebben.”









