In Gelderland is alleen het Nederlands Openluchtmuseum tijdelijk open

Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem is een van de zeventien Nederlandse musea die meedoen aan een Testen voor Toegang-pilot van de Museumkaart. Het is in onze provincie het enige museum dat nu open is.

Het museum is deze week van woensdag tot en met vrijdag - in de Nationale Museumweek - tijdelijk open voor bezoekers met een Museumkaart. Die moeten wel van tevoren een gratis sneltest hebben gedaan en negatief getest zijn op corona. De test is alleen mogelijk op daarvoor aangewezen locaties, waaronder het GelreDome in Arnhem. Een thuistest volstaat niet.

Dagelijks 2500 bezoekers

Dagelijks zijn er 2500 bezoekers welkom in het Openluchtmuseum, maar directeur Joop Bergevoet verwacht niet dat het er zo veel zullen worden. "Dat wordt op een 'gewone' woensdag, een werkdag, ook niet gehaald. Vandaag (woensdag, red) verwachten we 400 bezoekers. Die moeten een tijdslot van een half uur boeken. In dat half uur mogen ze binnenkomen op vertoon van een negatief testbewijs." Met 700 tijdslotboekingen is vrijdag voorlopig de populairste dag.

Fieldlabs verschillen met pilots

Na alle gedoe rond de grootschalige en inmiddels afgelaste Fieldlab-evenementen 538 Oranjedag in Breda en het Startschotgala in Lichtenvoorde, is er nu dus een toegang-activiteit die geen discussie oproept.

De Fieldlab-evenementen en de Testen voor Toegang-pilots staan overigens los van elkaar. Het doel van de Fieldlab-evenementen is leren over het gedrag van bezoekers. Met Testen voor Toegang bekijkt de overheid hoe de inzet van testbewijzen zou kunnen werken.