Zorgpark verrijst op terrein Hoenderloo Groep

Zeker drie zorgondernemers slaan hun vleugels uit op het terrein, dat zich uitstrekt in en rond de bossen van Hoenderloo. Yunion is een van die partijen en richt zich op eenzelfde doelgroep als de Hoenderloo Groep: kinderen en tieners met zeer complexe problemen.

Kleinschalig en in de maatschappij

Locatiemanager Jelle Berntsen werkte eerder voor de Hoenderloo Groep. Hij vertelt: "Er ligt een gat voor dit type kinderen. Wij hebben met Yunion een idee hoe je zorg voor hen kunt inrichten en kwaliteit kan leveren."

Kritiek op de Hoenderloo Groep destijds was onder meer dat het niet meer van deze tijd was; 200 kinderen die wonen in de bossen. Ook Kamerlid Lisa Westerveld twitterde daar vandaag over:

Berntsen bestrijdt dat het verleden nu wordt herhaald: "In plaats van alles op één locatie, gaan de kinderen bij ons naar school in de omgeving. Dat geldt ook voor de dagbesteding. We willen participeren in de samenleving. Daarnaast werken wij op kleinschalige groepen, zodat er meer aandacht is voor het kind."

'Niet midden in woonwijk'

Natasha Bouwmeester van zorgorganisatie D3 is als manager straks verantwoordelijk voor bijna 50 kinderen die niet thuis kunnen wonen. Het gaat daarbij om crisisopvang en andere vormen van (tijdelijke) huisvesting.

Voor haar is de ruimtelijke locatie in Hoenderloo een enorm pluspunt: "De omgeving is prachtig, je kunt jeugdigen hier een warme plek bieden. Het is voor ons juist prettig als je niet midden in een woonwijk zit."

Zorgpark

Op het in totaal 75 hectare grote terrein staan tientallen gebouwen. De Apeldoornse familie Vos, die het terrein kocht, liet eerder weten samen met de omgeving en de gemeente tot een toekomstbestendig plan te willen komen. Daarin moet ruimte zijn voor dagrecreatie, wonen én zorg.

Mede-eigenaar Wouter Vos vertelt dat er een voorschot is genomen op dat plan en de zorg alvast gehuisvest wordt in bestaande gebouwen. Naast de twee jeugdzorginstanties heeft zich ook een ouderenzorginstantie aangediend. Zo ontstaat straks een soort zorgpark.

Verbaasd door behoefte

"We willen zo min mogelijk versnippering", vertelt Vos. "Afhankelijk van de zone op het terrein, sluiten we al contracten. Zo voorkomen we dat wonen en zorg allemaal door elkaar heen gaan lopen."

Hij vervolgt: "Ik ben echt verbaasd dat er zoveel behoefte is vanuit zorgorganisaties. We zijn zelfs kritisch op dit moment met wie we gesprekken voeren".

Zorg terug naar Hoenderloo

Volgens Berntsen tekende zijn werkgever Yunion voor een aantal jaren, het precieze aantal laat hij in het midden. Ook Bouwmeester vertelt dat D3 een contract heeft voor langere tijd.

Vos beaamt dat er inderdaad voor langere perioden afspraken zijn gemaakt met de verschillende zorgaanbieders. Daarmee komt dus definitief een stuk zorg terug naar Hoenderloo.

Dat is ook wat de gemeenteraad graag ziet gebeuren, nadat de Hoenderloo Groep vorig jaar zomer gesloten werd.

