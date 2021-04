De Roze Bunker heeft 'fijne vlakken met een symbolische betekenis'

Zie ook: Kunstenaar schildert Arnhem roze

Van Rossem bestempelt het gebouwtje als 'een soort monument'. "Het is een ontmoetingsplek voor mensen waar vroeger geen ontmoetingsplek voor was. Dit gebouw is een monumentaal signaal van de emancipatie van die genoemde groepen," legt historicus Van Rossem uit.

Maarten geeft uitleg over het gebouw. De tekst gaat daaronder verder

Het gebouw is van COC Midden-Nederland. "COC staat voor Cultureel- en ontspanningscentrum", zegt Van Rossem. "Dat stamt van vroeger uit. Het is een vrij verhullende naam, omdat er vroeger nog vrijwel geen sprake was van emancipatie van homo's en lesbiennes."

'Geen enkele vorm van schoonheid'

"En misschien is het ook wel om die reden dat het gebouwtje dat van zichzelf geen enkele vorm van schoonheid heeft ", vervolgt van Rossem zijn betoog, "Dat het gebouw zo fijn roze is opgeschilderd. Fijne roze vlaken met een symbolische betekenis."

"Hele steden staan vol met monumentale objecten", licht Van Rossem toe. "En die staan er niet voor niets: ze herinneren ons aan ons verleden. En zonder verleden is er geen heden."

De uitleg over De Roze Bunker komt uit Vrij Normaal... met Maarten van Rossem, een programma waarin Van Rossem colleges geeft aan jongeren over vrijheid. Het programma is iedere maandag te zien op TV Gelderland om 17.25 uur.