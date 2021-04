Onrust in Ermelo na komst vader en 'klusjesman' Ruinerwold

"Door onrust die pers en media veroorzaken op dit moment, zijn ook de raadsleden heel terecht wat onrustig geworden', zegt Burmanje. De burgemeester doelt op de commotie die de afgelopen dagen ontstond nadat het AD bekend maakte dat de jongste kinderen waren opgevangen door 'een Veluwse gemeente'. Al snel werd duidelijk dat het om Ermelo ging.

"Deze jonge mensen hebben zich destijds bij ons gemeld, omdat ze op zoek waren naar woonruimte", bevestigt Burmanje. "We hebben ze geholpen die te vinden."

Luister hier naar burgemeester Dorine Burmanje. De tekst gaat eronder verder

Regeling getroffen

De gemeente Ermelo heeft 'een regeling' getroffen met de kinderen, maar wil daar vanwege de privacy geen verdere uitleg over geven. "Het verzoek om woonruimte kwam vorig jaar. Zij waren op dat moment dakloos, hadden niets, en hadden veel meegemaakt. Er was geen twijfel om hen zo goed mogelijk te helpen. Als gemeente staan we er voor, dat mensen die hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld huisvesting, deze hulp krijgen. Het feit dat deze jongvolwassenen nu volop in de belangstelling staan, verandert daar niets aan."

Voorrang in verkeerde keelgat

Het feit dat het gezin voorrang kreeg bij de zoektocht naar een huurwoning schiet bij sommige inwoners van Ermelo in het verkeerde keelgat. Die kritiek snapt de burgemeester: "Het is inderdaad een lastige situatie op de woningmarkt op dit moment. We kunnen niet aan iedereen die daar behoefte aan heeft een woning bieden. Maar dit ging in onze optiek even voor. Deze mensen waren dakloos en hebben een verschrikkelijk trieste situatie achter de rug. Dat is met geen pen te beschrijven."

Delicaat

De komst van de vader van de kinderen Gerrit Jan van D. én de Oostenrijkse klusjeman Josef B - nog altijd verdachte in de geruchtmakende zaak - maakt de situatie opeens wat meer delicaat. "De kinderen hebben zelf verzocht om de vader op te nemen in hun gezin", zegt de burgemeester daarover. Het feit dat de vader ook op dit adres woont, is voor de gemeente Ermelo geen reden om de regeling met de kinderen te stoppen.

Meisje vertrokken

Het ging in eerste instantie om vijf jong volwassenen. Maar na het zien van de veelbesproken documentaire De kinderen van Ruinerwold heeft ook de jongste het gezin verlaten. Volgens een buurvrouw die anoniem wil blijven, verblijft het meisje op dit moment in een andere Gelderse gemeente. "Vlak na de uitzending van de documentaire zag het hier zwart van de politie. Er is toen massaal gezocht naar dat meisje. Maar ze is niet meer teruggekomen."

Burgerpetitie

De buurvrouw heeft geen problemen met het feit dat de kinderen in Ermelo wonen. En ook de directe buren hebben er geen moeite mee, al willen ze verder niet met de media praten. De komst van vader Gerrit Jan van D. en de klusjesman zorgt wel voor wat weerstand bij inwoners van Ermelo. Zo is er een burgerpetitie gestart met de titel 'Geen plaats voor Gerrit Jan van D. in Ermelo'. De anonieme opsteller van de petitie stelt: "Zo'n verschrikkelijke man als Gerrit Jan van D. willen wij toch niet in een straal van 100 km bij onze kinderen in de buurt hebben?" De petitie is op dit moment iets meer dan 100 keer getekend.

Raad inlichten

Opvallend detail is dat de gemeenteraad van Ermelo tot gisteren officieel nog van niets wist. "Alles wat ik weet, heb ik uit de media", zegt fractievoorzitter Sarath Hamstra van CDA Ermelo. "Ik had het inderdaad wel fijn gevonden als ik was ingelicht." Inmiddels zijn de fractievoorzitters geïnformeerd door de waarnemend burgemeester. Onder druk van de publiciteit wat eerder dan gepland.

Hamstra voegt wel toe dat hij begrip heeft voor de keuze om de kinderen van Ruinerwold te helpen. "Het zal je maar overkomen als gezin. Dit is echt een trieste zaak."

De feiten in de zaak 'Ruinerwold':

Op 13 oktober 2019 deed de politie een inval bij een boerderij in het Drentse Ruinerwold. Daar treffen ze 5 jongeren aan in een afgesloten ruimte achter een kast.

De destijds 58-jarige Oostenrijker Josef B. - alias de klusjeman - huurde het pand. Samen met de vader, de destijds 67-jarige Gerrit Jan van D. worden zij opgepakt op verdenking van vrijheidsberoving witwassen en mishandeling

De vader van het gezin wordt vanwege gezondheidsproblemen niet vervolgd. Hij had in 2016 een herseninfarct. De gevolgen daarvan maken een eerlijk proces onmogelijk, oordeelde de rechtbank in Assen op 4 maart.

De vijf jongste kinderen van het gezin worden opgevangen in Ermelo.

Vader én de klusjesman trekken op 4 maart (nadat bekend is geworden dat hij niet wordt vervolgd) ook in de woning in Ermelo. Klusjesman Josef B. moet nog wel voorkomen in deze zaak.

Woensdag 24 maart kwam het eerste deel van de veelbesproken documentaire 'De kinderen van Ruinerwold' op televisie. Hierin is onder meer te zien hoe Van D. zijn kinderen mishandelt.

De vier oudste kinderen van Gerrit Jan van D. maken een paar dagen geleden bekend dat zij een civiele rechtszaak tegen hun vader starten.

Bekijk hier het hele gesprek met burgemeester Burmanje