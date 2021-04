Overal ploppen terrassen tevoorschijn, zó zit het bij jou

Zutphen

De gemeente Zutphen bekijkt alle aanvragen van ondernemers voor uitbreiding van hun terrassen. "Alle plannen worden serieus bekeken", laat een gemeentewoordvoerder weten. "En waar er voor de zaak geen plek is wordt gekeken naar alternatieve gezamenlijke terrassen, bijvoorbeeld op een pleintje dat nu nog niet als terras in gebruik is."

Doetinchem

Ook de gemeente Doetinchem is welwillend, maar voert een terughoudend beleid. "We hebben de ondernemers gevraagd zelf met een verdeling te komen van de beschikbare ruimte, daar wachten we nu op."

Harderwijk

Vijf ondernemers in Harderwijk die geen ruimte hebben voor een terras voor hun deur, hebben gezamenlijk een vergunning aangevraagd voor een pop-up terras aan het Veluwemeer. Die Kroeghoek Harderwijk was er vorig jaar ook en bleek een succes. De bezwaartermijn voor omwonenden loopt nog, maar de verwachting van de ondernemers is dat ze het terras in mei kunnen openen aan de Boulevard.

Elburg

In het toeristische Elburg is binnen de historische vesting extra vierkante meters gegund aan alle ondernemers die dat wilden. Daarbij heeft de gemeente meegedacht. Er zijn geen aanvragen binnengekomen voor pop-up terrassen of andere tijdelijke horecagelegenheden.

Apeldoorn

Die pop-ups komen er in Apeldoorn wel. Naast 32 ondernemers die hun terrassen wilden uitbouwen, is er extra toestemming verleend voor tijdelijke horecagelegenheden aan de randen van de binnenstad. Zo wil de gemeente dat bezoek en drukte beter gespreid worden. Bijzonder in Apeldoorn is de inrichting van zes terrastuinen; een terras zonder live muziek en overkappingen, maar parasols zijn wel toegestaan. Voor de zes plaatsen is er nog maar één aanvraag binnengekomen.

Winterswijk

Winterswijk staat voor een moeilijke opgave. Want als de terrassen uitbreiden, komt de populaire warenmarkt in de knel. Vorig jaar leidde het verplaatsen van de markt naar andere locaties tot veel onrust. Daarom is er dit jaar besloten om de markt als totaal een stukje op te schuiven zodat er net genoeg ruimte ontstaat voor meer terrassen.

Nijmegen

In Nijmegen zijn maar liefst 80 horecazaken die een extra terras willen. Daar volgt de gemeente de afspraken van vorig jaar. Als er ergens niet genoeg ruimte is om het terras uit te breiden, wordt ruimte gezocht. Zo hebben zes ondernemers in de wijk Bottendaal een gezamenlijk terras in het Thiemepark toegewezen gekregen.

Arnhem

In de gemeente Arnhem hoeven geen leges te worden betaald voor extra terrasruimte. De verruimingen van vorig jaar blijken daar ook dit seizoen voldoende. De gemeente heeft geen aanvragen van ondernemers gekregen voor nog meer terrasuitbreidingen.

Tiel

En in Tiel kunnen horecaondernemers nog steeds aanvragen indienen voor extra terrasruimte, zo laat een woordvoerder weten. "Als de openbare orde en veiligheid maar niet in het gedrang komen."