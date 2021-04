Huurdersvereniging richt zich op oplevering en onderhoud met nieuwe werkgroep

De afgelopen tijd krijgt Huurdersvereniging Woonbelang in Berg en Dal steeds vaker signalen van huurders van Oosterpoort over onderhoudsproblemen. Ook bij een verhuizing zijn er vaak onduidelijkheden over de oplevering van de woning. Daarom is er door Huurdersvereniging Woonbelang besloten om de Werkgroep Oplevering en Onderhoud op te richten.

Onduidelijke regels en willekeur

Vaak is er onduidelijkheid bij huurders over welk onderhoud de verhuurder moet doen en wat men zelf moet oplossen. Ook bij verhuizing naar een andere woning blijkt vaak dat niet duidelijk is hoe de achter te laten woning moet worden opgeleverd. Dit wordt vooral veroorzaakt door onduidelijkheid over interpretatie van de regels die Oosterpoort hanteert. Huurders geven aan tegen een muur aan te lopen en krijgen het gevoel dat er sprake is van willekeur. Kortom, het beleid van Oosterpoort ten aanzien van oplevering en onderhoud is vaak onduidelijk en te weinig inzichtelijk voor de huurder. Dit probleem wordt vergroot door stijging van de gemiddelde leeftijd van de huurder, waardoor men zelf vaak niet meer in staat is onderhoudsklussen uit te voeren.

Aanbevelingen

Na een fase van informatie verzamelen wil de werkgroep aanbevelingen doen aan Oosterpoort om meer duidelijkheid te krijgen voor bestaande en nieuwe huurders over de regels bij oplevering van en onderhoud aan de woningen.

Meedenken en -praten

De werkgroep zoekt nog leden en huurders die tijd hebben om mee te denken en te praten om zo een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van dit probleem en zo het belang van de huurders te dienen. U kunt zich aanmelden via info@hv-woonbelang.nl of op telefoonnummer 06-28779192.