Shoplicht geeft ondernemers Scherpenzeel vast wat lucht

"Het is echt een uitkomst", zegt Rosanne Veenhof van kledingwinkel Roos Stijl over het shoplicht. "Ik heb er al een hoop extra klanten door in de winkel gehad. Je ziet de omzet echt omhoog gaan. Mensen komen nu even spontaan aanlopen en kopen wat. Of kijken alleen, dat kan natuurlijk ook heel goed. De verlichting die je voelt om wat te kopen als je een afspraak maakt, is er nu vanaf. Dat vind ik echt heel positief."

In haar winkel mogen vier klanten tegelijk binnen zijn. "Dat is berekend naar het oppervlakte. Ik heb al een aantal keer gehad dat het bord op rood moest omdat het te druk was. Dan moeten nieuwe klanten gewoon eventjes buiten wachten."

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Ook Scherpenzelers zijn enthousiast over het shoplicht. "Afgelopen zaterdag heb ik spontaan weer wat kleren gekocht", zegt een mevrouw. Iemand anders: "Het is heel fijn dat het weer kan. Het spontane van even winkelen is nu weer terug. Dat heb ik wel gemist."

'Verfijning, geen ondermijning'

Maar, mag dit allemaal wel? "Ja", zegt wethouder Gerard van Deelen, die samen met de ondernemersvereniging het initiatief tot het Shoplicht nam. "We willen nog steeds graag dat mensen 'gewoon' hun winkelbezoek reserveren, maar wij snappen aan de andere kant ook dat winkeliers soms mensen 'gewoon' binnenlaten. Wie naar de verfwinkel is geweest en daar een kwast vergeet, gaat niet vier uur wachten om weer een nieuwe kwast te kopen. Nu is dan vooraan de winkel al duidelijk of er wel of geen plek is."

Mogelijk is het Shoplicht nog wel even een blijvertje. Ook na de versoepelingen van aanstaande woensdag geldt een maximumaantal bezoekers per winkel. "Ook dan kan het Shoplicht nog steeds goed aangeven of de winkel wel of niet vol zit", zegt de wethouder.