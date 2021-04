Zutphen wil babyboom van ganzen de kop indrukken door eieren te oliën

Poep op de stoep, luidruchtig gegak en gevaarlijke situaties op de weg. De gans voelt zich harstikke thuis in Zutphen, maar daar is niet iedereen blij mee. Vooral rondom de vijvers zorgen ze voor overlast en dus start de gemeente naar eigen zeggen met 'diervriendelijk ganzenbeheer'.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Eieren insmeren met olie

Daarvoor heeft Zutphen de hulp van Hofganzen Ganzenbescherming Nederland ingeschakeld, die sinds een paar weken is gestart met het ganzenbeheer. "Het punt is, ze leggen gewoon een hele groep eieren. Als al die eieren uitkomen heb je een explosie van ganzen hier", legt Trizin Hof van Hofganzen uit.

Op meerdere locaties in de stad worden ganzeneieren daarom dit voorjaar door Hof en een collega ingesmeerd met maïskiemolie, met als gevolg dat ze gaan rotten.

Een 'diervriendelijke' methode, aldus Hof. "Maiskiemolie is een ecologisch product, de gans heeft daar geen last van, maar de poriën van het ei worden dichtgesmeerd. Dus er kan geen embryonale groei in het ei plaatsvinden. In plaats van de acht of negen kleintjes die ze normaal krijgen, krijgen ze nu een of twee kleintjes."

Diervriendelijk

Volgens Hof is het diervriendelijk, omdat het vroeg gebeurt. "In de eerste week van het legsel worden de eieren behandeld, anders ben je gewoon ganzenembryo’s aan het doden, en dat willen we dus voorkomen." In het nest laten Hof en zijn collega altijd minimaal één ei liggen. "De moeder heeft het recht om moeder te worden, ze moeten niet depressief worden omdat ze geen kleintjes meer kunnen krijgen."

Met de aanpak hoopt de gemeente Zutphen de ganzenpopulatie terug te dringen. Of dat lukt, is echter de vraag, want in de buitengebieden worden ook ganzen geboren die naar de stad trekken. "Als wij hier niets zouden doen, zouden hier honderden kuikens lopen, alleen al op deze locatie. Een enorme babyboom. Die heb je nu niet, maar er komen ook kuikens van buitenaf dus we zullen echt wel kleintjes zien, maar een stuk minder dan voorgaande jaren."

Overlast

Zutphenaar Ben Oud is blij om te horen dat de gemeente Zutphen iets doet tegen de ganzenoverlast. "Kom maar op, het liefst meteen. Ik ben best wel diervriendelijk, maar ik ben echt een beetje agressief geworden. Van mij mogen ze rücksichtslos een einde maken aan die ganzen."

Hij is dus echt klaar met die ganzen. "Er zijn een paar ganzen die agressief zijn, die vallen je aan. Als je op de stoep loopt gaan ze ook niet aan de kant, ze hebben het overgenomen hier. Mensen met een kinderwagen moeten uitwijken naar de overkant."

Bang voor de gans

Een andere inwoner, Luck Koning, ziet mensen geregeld met een boog om de ganzen heen lopen. "Er zijn wel eens mensen bang, ook kinderen." Zelf ergert hij zich vooral aan de uitwerpselen van de waterdieren. "Als er veel poep op de stoep ligt, dan is het echt heel vies. Ik ben een natuurliefhebber, maar het zijn er wel héél veel. Ze mogen van mij wel in de stad blijven, maar de helft van wat er nu is, daar ben ik wel voor."

Oud vraagt zich wel af of de huidige aanpak, wel genoeg zal werken. "Het zal heus wel helpen als er wat eieren worden weggehaald, maar volgens mij neemt het exponentieel toe, dus je moet die eieren ook exponentieel weghalen en ik denk niet dat dat gebeurt."