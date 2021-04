Dafne Schippers verlaat Turkije na positieve coronatests in atletiekploeg

Atlete Dafne Schippers uit Arnhem heeft haar trainingsstage in het Turkse Belek eerder dan gepland moeten afbreken. In de grote Nederlandse delegatie die af was gereisd naar Turkije testten drie atleten positief op het coronavirus.

De atleten verbleven in Turkije als voorbereiding op de WK estafette van volgende maand in Polen en de Olympische Spelen van komende zomer in Japan.

De Telegraaf meldt dinsdag dat dat vrijwel iedereen is teruggevlogen naar Nederland, onder wie dus Schippers. Wie er besmet zijn geraakt met het coronavirus is niet bekend. Technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie zegt tegen de krant dat er na twee weken één besmetting aan het licht kwam via sneltests. Daarop werd de voltallige groep, inclusief begeleiding, getest en bleken nog twee personen besmet.

Daarop is besloten het kamp in Belek te beëindigen en met bijna iedereen de terugreis naar Nederland in te zetten. Alleen de positief geteste atleten en één begeleider zijn in Turkije gebleven. Zij mogen na een quarantaineperiode terug naar huis, mits ze dan negatief testen.

Of de Gelderse atleten Marije van Hunenstijn, Nadine Visser, Nout Wardenburg en Eva Hovenkamp in Belek verbleven - of nog steeds verblijven - is niet bekend.

Zie ook: Vijf Gelderse atleten naar WK Estafette