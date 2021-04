Aanval op persfotograaf Timothy: 'Dit soort geweld moet echt stevig gestraft worden'

De schrik zit er enorm in bij de fotograaf, die zei zoiets nog nooit te hebben meegemaakt. Hij gaf aan wel vaker bedreigd te zijn, maar vreesde nu voor het ergste. "Meestal zijn het woorden, maar dit is echt extreem. Hier zijn geen woorden voor", zei hij dinsdag onthutst tegen Omroep Gelderland. De man heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag of moord.

Beroepsvereniging geschokt

Algemeen secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) zegt dat de aanval met de shovel alle perken te buiten gaat. "Wat deze jongen en zijn vriendin is overkomen, is van een buitencategorie die ook wij weinig meemaken. Maar wat hij zegt, klopt helemaal. Wij horen helaas ook dat onze leden, onze collega's, regelmatig bedreigingen, intimidatie en fysiek geweld meemaken."

De auto waarin Timothy en zijn vriendin zaten werd in de sloot geduwd. De tekst gaat verder onder de foto:

De auto belandde op de kop in een sloot. Foto: Persbureau Heitink

Bruning weet dat op sommige locaties sowieso al sprake is van een verhoogd risico. "Bij demonstraties, bijvoorbeeld. Of in bepaalde wijken. Het is diep triest, als je erover nadenkt. Journalisten hebben een hele belangrijke publieke functie en zijn onafhankelijk waarnemer en verslaglegger van wat er gebeurt - in het belang van alle partijen. Ze controleren de politie net zo goed als demonstranten."

Persfotograaf Timothy deed eerder geschokt zijn verhaal. Bekijk de video.

"Het komt de persvrijheid niet ten goede wanneer er een klimaat ontstaat waarin je als journalist heel erg goed moet opletten waar je bent en heel erg op je eigen veiligheid moet passen, vóórdat je überhaupt vragen kunt gaan stellen."

'Agressie en geweld wordt een trend'

Volgens de algemeen secretaris van de beroepsvereniging wordt agressie en geweld tegen journalisten een trend. "We houden dit bij. Een paar jaar geleden richtten we het project Persveilig op, omdat we toen al een toename zagen. We wilden dat goed in kaart krijgen en weten wat er gebeurde met aangiftes en meldingen."

"Het afgelopen jaar zagen we wekelijks zo'n twee meldingen binnenkomen, maar het afgelopen kwartaal zien we dat het op dagelijkse basis gebeurt. Elke dag wordt een journalist in Nederland wel digitaal of fysiek aangevallen of bedreigd."

Persfotograaf Timothy is aangeslagen na de aanval op maandagavond. De tekst gaat verder onder de foto.

Persfotograaf Timothy. Foto: Omroep Gelderland

Urk en Krimpen

Bruning zegt dat de ontwikkelingen op politiek niveau besproken moeten worden, maar dat ook bij organisaties en demonstraties mensen naar zichzelf moeten kijken. Als voorbeeld haalt hij de gebeurtenissen op Urk en in Krimpen aan den IJssel aan, waar eerder al sprake was van agressie tegen verslaggevers van PowNed en RTV Rijnmond.

"Mensen moeten elkaar gaan aanspreken: blijf met je poten van journalisten af", aldus Bruning. 'Ze doen belangrijk, onafhankelijk werk. En het Openbaar Ministerie en de politie moeten laten zien dat de daders hier stevig voor boeten. De berijders van de shovel moeten echt stevig gestraft worden. Laat zien dat ze er niet mee wegkomen."

