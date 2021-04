Terrassen mogen snel open, avondklok verdwijnt

Het kabinet opent per 28 april de terrassen in Nederland weer. Maximaal twee personen uit verschillende huishoudens, of meerdere personen uit één huishouden, mogen dan weer plaatsnemen aan een tafeltje. Winkels mogen bovendien weer klanten verwelkomen zonder afspraak. Beide versoepelingen zijn wel gebonden aan strenge voorwaarden.

Dat maakten demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid dinsdagavond bekend tijdens een speciale persconferentie. De minister-president gaf aan dat Nederland toe is aan meer mogelijkheden en vrijheden, maar dat de situatie wel spannend blijft. De druk op de zorg is namelijk nog steeds groot.

Meer ruimte en mogelijkheden

"De samenleving snakt naar meer ruimte en mogelijkheden. Naar meer contact en op de weg terug naar normaal", erkende Rutte. "Er is niet veel veranderd in de cijfers, maar net genoeg. De instroom en het aantal patiënten in de ziekenhuizen vlakken af. We zien dat de daling in de ziekenhuizen in zicht komt: dat maakt het verantwoord de eerste stappen te zetten."

Afgelopen vrijdag was Rutte nog somber gestemd over versoepelingen. Hij zei toen geen onverantwoorde dingen te willen doen en hield er sterk rekening mee dat eventuele versoepelingen pas in de tweede week van mei zouden ingaan. Rutte: "Toch durven we deze stap aan, behoedzaam en voorzichtig. We kunnen ons weinig misstappen permitteren. Het is nog alle hens aan dek in de zorg en dat zal nog even zo blijven."

Voor ondernemers is het een ongelooflijk zware tijd geweest

De heropening van de terrassen is één zo'n voorzichtige stap. Horeca-ondernemers moesten hun terrassen half oktober dichtgooien. De gedachte daarachter was dat het sociale contacten zou beperken en het coronavirus de kop in zou drukken. De start van die maatregel is inmiddels meer dan een halfjaar geleden. Eerder zaten de cafés en restaurants ook al enkele maanden dicht, tussen maart 2020 en 1 juni 2020.

De terrassen mogen open tussen 12.00 en 18.00 uur, met een registratie en een reservering vooraf, legde de premier uit. Gasten moeten anderhalve afstand in acht nemen. Met kuchschermen ertussen mogen de tafels op minder dan anderhalve meter afstand van elkaar staan. Op een compleet terras mogen nooit meer dan vijftig personen plaatsnemen. Rutte: "Ik begrijp goed dat de horeca-ondernemers op meer hadden gehoopt. Het is een ongelooflijk zware tijd voor hen geweest. Maar dit is een eerste stap. En ik onderstreep dat we naar meer verruimingen zullen kijken."

Avondklok verdwijnt

Een andere, belangrijke versoepeling die het kabinet doorvoert is het einde van de avondklok per volgende week woensdag. Tussen 23 januari en 30 maart moest iedereen in Nederland tussen 21.00 en 04.30 uur thuisblijven, enkele specifieke uitzonderingen daargelaten.

Per 31 maart startte de avondklok iets later: sindsdien mag tussen 22.00 uur en 04.30 uur niemand de straat op. De avondklok eindigt op 28 april, om 04.30 uur in de ochtend, maakten Rutte en De Jonge dinsdag bekend.

Meer ruimte om te winkelen

De detailhandel en winkelend publiek krijgen iets meer vrijheden. Klanten hoeven geen afspraak meer te maken om een niet-noodzakelijke winkel binnen te gaan, maar kunnen per 28 april gewoon naar binnen lopen. Wel blijft er een maximum aantal klanten gelden dat in de winkel mag zijn. En omdat de versoepeling waarschijnlijk meer klanten in de hand werkt, is het de bedoeling dat stewards het winkelend publiek aanwijzingen gaan geven.

"We komen niet met nul risico uit deze crisis. Rond het begin van de zomer kunnen we afscheid hebben genomen van de coronamaatregelen", merkte Rutte op. "Zonder risico's gaat het niet, maar de risico's moeten wel verantwoord zijn. Dat is en blijft een balanceer-act. We moeten er zorgvuldig in zijn. Ondernemers mogen weer ondernemen. Het maximum aantal klanten blijft beperkt door de omvang van de winkel."

Thuisbezoek verruimd

Per woensdag 28 april mag iedereen bovendien weer twee mensen per dag ontvangen, in plaats van één. Het is de lastigste maatregel om na te leven, zei Rutte. "Maar het is echt belangrijk dat we ons er nog aan houden: de meeste besmettingen vinden thuis plaats."

Demissionair premier Rutte zei tenslotte dat het aantal toegestane aanwezigen op een uitvaart verdubbeld wordt, van vijftig naar honderd. Bovendien mogen examenleerlingen weer voor hun theoriecertificaat opgaan.

