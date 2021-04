SOS Nunspeet levert €36.800,- op

Met een prachtig eindresultaat is dinsdagmiddag het project SOS Nunspeet afgerond. In het bijzijn van alle betrokken partijen werd bekendgemaakt wat de eindstand is geworden, namelijk €36.800,-. SOS Nunspeet werd op 27 februari afgetrapt met een benefietdag, gevolgd door een actieweek. Het doel: ondernemers die door de coronacrisis het financieel erg moeilijk hebben te helpen.

Het hoge bedrag is mede tot stand gekomen door spontane acties, giften en een grote veiling. “Het mooie van Nunspeet is dat we met elkaar willen samenwerken. Dat willen we nog meer gaan doen vanuit de ondernemersvereniging met RTV Nunspeet, de Bedrijvenkring, de serviceclubs en de gemeente”, vertelt initiatiefnemer Cor Bouw. Het geld wordt deels beschikbaar gesteld aan Stichting Noodfonds Nunspeet waaruit direct noodlijdende ondernemers financieel geholpen worden.

Drie serviceclubs in Nunspeet hebben de handen ineen geslagen en vormen samen Stichting Noodfonds Nunspeet. Dick van Hemmen: “Er komen gelukkig nog bedragen binnen van met name ondernemers. Ook worden er al een aantal aanvragen gedaan voor steun en die worden behandeld. We gaan ervanuit dat we zeker een jaar, misschien twee jaar door gaan met de stichting om mensen echt door de crisis te helpen. Aarzel niet doe een aanvraag. Nee heb je en ja kun je krijgen.”