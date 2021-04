Kraanvogels vinden de weg naar het Korenburgerveen

In de randzone zijn het afgelopen jaar werkzaamheden uitgevoerd om de natuur te herstellen. Ook het populaire wandelpad 'het Schaddenpad' is verlegd, zodat de kraanvogels en andere dieren meer ruimte krijgen.

Bekijk de tv-reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Het wandelpad wordt meer naar de buitenrand van het gebied verlegd. "We maken een blokje om voor de kraanvogel en de rest van de natuur", zegt boswachter Janine Pelgrum van Natuurmonumenten.

Sinds een aantal jaren broeden er weer kraanvogels diep in het veen. Het voedsel voor de jongen wordt in de randzone gezocht. De vogels zijn dan snel te verstoren en daarom is ervoor gekozen om het pad te verleggen. De wandelaars kunnen volgens Pelgrum nog altijd genieten van de wandeling. Zo komt er op de route een uitkijkpunt waar je verder het gebied in kunt kijken.

In het moeras

Dit voorjaar zijn er drie koppeltjes kraanvogels in het Korenburgerveen neergestreken. Het is onduidelijk hoeveel koppeltjes op eieren zitten, omdat ook de boswachters het gebied nu mijden. Dat doen ze om de vogels niet te verstoren. Kraanvogels bouwen hun nest op een droog plekje in het moeras. Zo zijn de eieren moeilijk te bereiken voor veel roofdieren. Meestal bestaat een broedsel uit slechts één jong. Lang voordat een jonge kraanvogel kan vliegen, wordt het nest verlaten. De vogels zoeken dan de beschutting van het bos. De ouders ontfermen zich over het jong totdat de kraanvogel in staat is om te vliegen en zelf zijn voedsel te vinden. Overwinteren doen de elegante vogels in Zuid-Frankrijk en noordelijk Afrika.

Vorig jaar werden in het Korenburgerveen uit twee broedsels in totaal drie jongen geboren. Dat was een record. In 2015 werd er voor het eerst in ruim honderd jaar weer door kraanvogels gebroed in het moerasgebied bij Winterswijk.

Natuurherstel

Aan de randen van het gebied hebben grote machines de afgelopen maanden dertig centimeter van de bodem afgegraven en zijn sloten gedempt. Hierdoor wordt het Natura 2000-gebied natter en voedselarmer. Dat is belangrijk voor de bijzondere flora en fauna die er voorkomt. Ook de komende jaren wordt er verder gewerkt aan het herstel van de natuur. Veel van die werkzaamheden liggen de komende maanden stil, zodat kraanvogels en andere dieren niet alleen meer ruimte maar ook rust krijgen.

Twintig jaar geleden zijn langs het Korenburgerveen damwanden geplaatst. Dat was nodig om het veen van de ondergang te redden. Door verdroging ging het veenmos dood. De planten zijn zich nu weer aan het uitbreiden, vertelt boswachter André Westendorp.

De kern van het Korenburgerveen is afgesloten voor publiek. Wel kunnen wandelaars ook deze tijd van het jaar gebruik maken van het vernieuwde Schaddenpad.