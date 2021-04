Streep door pilot provincie: 'Juridisch niet houdbaar'

Door een pilot van de provincie Gelderland om ondermijning tegen te gaan, gaat een streep. Het is juridisch niet houdbaar.

Het plan was om bepaalde branches extra te controleren en een vergunningsplicht in te voeren. Dat zou een extra controlemogelijkheid moeten geven om te kijken of er niet wordt witgewassen.

Maar het is juridisch te fragiel, oordeelt de provincie. Een soort gelijk project werd onlangs van tafel geveegd door de Raad van State.

Zo'n vergunningsplicht kan alleen als er hele concrete aanwijzingen zijn dat in een branche bijvoorbeeld wordt witgewassen. Die concrete aanwijzingen zijn er in Gelderland niet. "Er is te weinig zicht op dit soort branches."

Het plan werd ingediend door de VVD. "Dit maakt het wel ingewikkeld", zegt Frederik Peters van die partij. Hij wil de handdoek nog niet in de ring gooien. "We moeten niet wegduiken, maar terug naar de tekentafel. Het vraagt creativiteit, want het moet juridisch wel houdbaar zijn."