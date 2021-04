Tekenbeet zet het hele leven van Marlies op z'n kop

Marlies Boeker (57) weet als geen ander wat voor negatieve effecten een tekenbeet kan hebben. Ruim vijf jaar geleden ontdekte ze er één in haar knieholte. Sindsdien leeft ze met pijn en vermoeidheid. Ze hoopt begrip te kweken en waarschuwt: "Blijf alert. Dit is net als een epidemie."

Het was een klein teekje. Zo klein dat Marlies de tekenbeet in haar knieholte pas laat ontdekte. De Oosterhoutse wist meteen dat het mis was: een rode vlek verscheen om de beet. Ook kreeg ze hoge koorts, terwijl ze eigenlijk nooit ziek was.

Sindsdien kampt Marlies met zenuwpijnen, gewrichtspijnen en algehele malaise. Ook is ze snel uitgeput en heeft een lage weerstand. De diagnose: ziekte van Lyme. Toch wordt Marlies pas na anderhalf jaar langdurig behandeld. "Ik moest praten als Brugman. Artsen denken vaak dat het tussen de oren zit."

'Vergeten epidemie'

"De ziekte van Lyme noem ik een vergeten epidemie", zegt Marlies. "Er zijn ruim 1 miljoen tekenbeten per jaar en 27.000 gevallen van Lyme. In zo'n 2000 gevallen is de ziekte chronisch, zoals bij mij. Maar er is nog zo weinig over bekend."

De symptomen van Lyme lopen uiteen en passen ook bij andere ziektebeelden. Waardoor de diagnose soms lastig is vast te stellen. Marlies, die zich aansloot bij de Lymevereniging, merkt dat ook: "Er zijn mensen met een brain fog, die niet meer helder kunnen nadenken en woorden vergeten. Sommigen raken zelfs verlamd. Maar er zijn ook duizenden mensen met Lyme die dat niet van zichzelf weten."

Middagdutjes

De effecten van de ziekte op Marlies' leven zijn groot. "Ik leef als een bejaarde. Kan niet zonder middagdutjes. Toen ik de tekenbeet kreeg was ik bezig mijn eigen praktijk op te zetten. Ik had me omgeschoold tot personal trainer, voedingsconsulent en vitaliteitscoach. Nu kan ik nog maar zo'n drie uur per week werken. De bootcamptrainingen die ik gaf, heb ik moeten inruilen voor spierkrachttrainingen voor 50-plussers."

In haar omgeving stuit ze soms op onbegrip. "Veel mensen denken dat je na twee weken antibiotica wel weer op de been bent. Maar helaas, sommigen hebben meer nodig. De communicatie over tekenbeten moet beter. Gelukkig heb ik een man die me steunt, maar dat geldt niet voor iedereen."

Waarschuwen

Een ongedwongen wandeling door de natuur, zit er voor Marlies niet meer in. Angst voor een tekenbeet is er altijd. Ze wil mensen waarschuwen: "Let op als je door gras loopt, in het bos, of zelfs in je eigen tuin. En controleer jezelf op tekenbeten."

