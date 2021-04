College: “Probeer initiatief snelheid verminderen ‘voor het goede doel’ uit op Prins Mauritssingel”

Het Nijmeegse college heeft positief gereageerd op een initiatiefvoorstel van GroenLinks voor een pilot met een zogenaamd Groene Snelheidsmeterspaarpot. Dit is een display voor langs de weg dat de snelheid van voertuigen meet en deze direct terugkoppelt aan de automobilist. Zij die zich houden aan de maximum toegestane snelheid, krijgen daarbij te zien dat zij een aantal centen mee sparen aan een goed doel, in dit geval budget voor vergroening van de wijk waar de snelheidsmeterspaarpot staat. Wat betreft het college is de Prins Mauritssingel in Lent de juiste locatie om de proef uit te voeren.

Positieve prikkel

Eerdere pilots (zoals bij de werkzaamheden aan de Waalbrug) tonen aan dat een vorm van beloning als positieve prikkel daadwerkelijk bijdraagt aan verandering van gedrag, laat het college per brief weten aan de gemeenteraad. “Wij verwachten dan ook dat de inzet van de Groene Snelheidsmeterspaarpot bijdraagt aan een betere naleving van de maximum toegestane snelheid en een goede aanvulling is op de traditionele handhaving op snelheid door de politie. Daarbij zien wij vooral ook kansen om met de Groene Snelheidsmeterspaarpot via de media op een leuke en positieve manier het belang van het houden aan de maximum toegestane snelheid breed onder de aandacht te brengen.”

Prins Mauritssingel

Het college adviseert om de proef te beginnen op de Prins Mauritssingel in Lent. “Hier wordt structureel veel te hard gereden, gemiddeld 63 km/u waar 50 km/u toegestaan is”, zegt wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks). “We krijgen het niet voor elkaar bij het OM om daar een flitspaal neer te zetten en we kunnen de weg niet smaller maken omdat we de capaciteit nodig hebben op drukke tijdstippen, aangezien het een invoerweg voor de stad is. Hopelijk kan dit initiatief hier een verschil maken.”

Gemeenteraad

De gemeenteraad moet nog een oordeel vellen over het initiatiefvoorstel van GroenLinks-raadslid Volkert Vintges. Stem de raad in, dan zal het college de proef met de Groene Snelheidsmeterspaarpot gedurende één jaar uitvoeren met een budget van 20.000 euro, of korter als het budget eerder op is.

Dion van Alem

Politiek verslaggever