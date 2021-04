Kamerlid over Hoge Raad-uitspraak villamoord: 'Aanpassing wet is nodig'

Zie ook: Hoge Raad wijst herzieningsverzoek Arnhemse villamoord af

De Hoge Raad wees herziening van het proces rond de villamoord dinsdag af. Voor de geruchtmakende moord werden in 2000 negen mannen veroordeeld. Een rapport in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) stelde al eens dat de politie ernstige fouten maakte in het onderzoek. Verdachten zouden veel te zwaar onder druk zijn gezet bij verhoren. En daardoor zouden ze mogelijk zijn doorgeslagen. Ook ging de politie slordig te werk met het verzamelen van forensische bewijs. Zulke fouten moeten kunnen worden hersteld, meent SP'er Nispen. Maar dat gaat in zijn ogen allemaal veel te moeilijk nu.

Verdachte zou onder zware druk hebben verklaard

De Arnhemse villamoord draait om een overval op een villa aan de Apeldoornseweg op 2 september 1998. De 63-jarige bewoonster werd doodgeschoten. Een 33-jarige vrouw die bij haar op bezoek was raakte gewond. De rechter veroordeelde de negen mannen tot straffen variërend van vijf tot twaalf jaar. De veroordeling berustte vooral op de bekentenissen van twee verdachten, die ook de andere mannen als betrokkenen aanwezen. Een van de bekennende verdachten herriep pas in 2018 zijn verklaringen. Hij zei dat hij onder zware druk van de recherche heeft bekend.

Zijn nieuwe verklaring werd door de aanvragers van de villamoord-herziening ingebracht als een novum. Ofwel een nieuw ingebracht feit binnen een onderzoek dat de rechters tot andere gedachten had kunnen brengen.

Pleidooi voor twijfel

De lat voor zo'n novum ligt bijzonder hoog, meent Van Nispen. "Ik pleit voor een maatstaf van 'gerede twijfel'. Dat onderzoeken waarover hele ernstige twijfels zijn gerezen voldoende zijn voor heropening van een strafrechtelijk onderzoek. In Engeland zijn met deze werkwijze grote successen geboekt. En het kan toch niet zo zijn dat de werkelijke daders vrij rondlopen?"

Verzoek niet voldoende onderbouwd

Van Nispen wijst in zijn Kamervragen op het advies van de Advocaat Generaal. Deze adviseur van de Hoge Raad wilde in februari niet voorbij gaan aan de gemaakte fouten in het politieonderzoek. Maar diezelfde Advocaat Generaal achtte het door de aanvragers van de herziening ingebracht verzoek 'net niet' voldoende onderbouwd. De Hoge Raad ging daar dinsdagmiddag in mee.

Van Nispen: "Ik vind dus echt dat we die wet moeten veranderen en hopelijk helpt het schrijnende voorbeeld van deze zaak daar aan mee. Ik zal dit op de politieke agenda plaatsen en dit ook straks als we een nieuwe minister hebben. Dat het eerlijker moet, dat we vaker zaken moeten heropenen."