Drugslabs in het buitengebied, gemeentes vragen aandacht voor probleem

De gemeentes in de Bommelerwaard beginnen een campagne tegen drugslabs in het buitengebied. De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel starten daarom samen met Meld Misdaad Anoniem de campagne 'Tijdelijke huurders in jouw buurt?'.

Om mensen te waarschuwen voor de gevaren van drugslabs en om aandacht te vragen voor de mogelijkheid van anoniem melden. Dat doen de gemeentes via hun social media-kanalen en een infosheet voor bedrijven en ondernemers in het buitengebied.

Afgelegen loodsen en schuren zijn aantrekkelijk voor criminelen om bijvoorbeeld drugs te produceren. Verhuurders zijn zich nog niet altijd bewust van de risico’s, zo stellen deze gemeentes. Bedreigingen richting getuigen of angst om te melden zorgen ervoor dat criminelen vaak lange tijd hun gang kunnen blijven gaan. Dat levert ernstig gevaar op voor de samenleving.

Drugslabs gevaar voor de veiligheid

Burgemeester Van Kooten van de gemeente Maasdriel ziet de opkomst van drugslabs als een groot gevaar voor de leefbaarheid in de regio: "Een drugslab brengt zoveel gevaar mee voor de omgeving. Het zijn levensgevaarlijke, chemische fabriekjes. Daar willen we onze inwoners voor waarschuwen. Ook vragen we hen verdachte signalen te melden."

Burgemeester Van Maaren van de gemeente Zaltbommel wil er alles aan doen te voorkomen dat criminelen de veiligheid en het ondernemersklimaat in de buitengebieden aantasten: "We begrijpen dat het grote geld verleidelijk is. Zeker in deze tijd, waarin de impact van het coronavirus op ondernemers enorm is. Maar uit het criminele circuit ontsnappen mensen moeilijk."