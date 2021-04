Bij wie mag dit bijzondere duo een nachtje slapen?

Gld Helpt 23042021 Tamar zoekt overnachting voor kameel en Tamar

Wil je ons een nachtje in de tuin?

Einstein en ik gaan op avontuur door Nederland. Twee maanden lang, dwars door alle provincies. We zoeken tuinen, een klein stukje groen, waar we mogen overnachten. En vind je het leuk om een stukje met ons mee te lopen? Dat kan ook.

Na jarenlang reizen over de hele wereld gaan we op verkenning in Nederland. Want hier valt ook nog genoeg te ontdekken. We hopen mensen te inspireren, want zelfs in corona-tijd is er genoeg mogelijk.

Onderweg signeer ik mijn nieuwe boek 'Fulltime Avonturier' (inmiddels al een bestseller) over alles achterlaten en de zoektocht naar ultieme vrijheid. Ik ging op mijn 28ste met pensioen (zegde mijn baan op als recherchepsycholoog bij de Nederlandse Nationale Politie) en ging op avontuur.

Twee jaar fietste ik de wereld rond, sliep in mijn tent en leefde van het land. Ik raakte verslaafd aan avonturen. Ik reisde onder meer door Mongolië met met eigen paard, kameel en hond (1600 km), Jordanië met mijn ezel (650 km) en leefde van jagen en verzamelen onder de gletsjers van Nieuw-Zeeland (3 maanden).

Klik hier om me te volgen via Facebook.

Heb je plekje in de achtertuin voor Tamar en Einstein? Reageer dan hieronder. En laat vooral het gras nog even groeien. Ook als je een stukje met ze mee wil lopen kun je hier reageren.