'Grip op je coronadip', eindelijk weer fysiek onderwijs door zelftestpilot

Geschiedenisstudent Jules Claessens opent rustig het zelftestpakket dat hij van de Hogeschool heeft ontvangen en leest online de instructies. Hij mist het fysieke onderwijs behoorlijk.

"Je kunt niet in de pauze even samen een kopje koffie drinken of zo. Alles gaat op afstand, de begeleiding, docenten kunnen niet even kijken naar wat je hebt opgeschreven of wat je op je laptop aan het doen bent."

Welzijn van studenten

Yvonne de Haan van Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) deelt dat bezwaar tegen het online onderwijs van het afgelopen jaar: "Zo’n scherm is toch een beetje platte communicatie."

Daarom stonden de HAN en de Radboud Universiteit vooraan toen de mogelijkheid van zelftest pilots er kwam. De Haan: "We willen kijken hoe het werkt met die zelftesten, dat was nog helemaal niet operationeel. En we willen weten wat het doet voor het welzijn voor de studenten."

Jules duwt ondertussen thuis in zijn kleine studentenkamertje het wattenstaafje in zijn neus en draait het rond. Volgens hem is het goed te doen. "Je voelt wel een wattenstaafje in je neus, maar hij zit niet meer helemaal achter in het hoofd zoals eerst."

En dan is het maximaal vijftien minuten wachten op de uitslag van de test. Jules gaat ervanuit dat 400 deelnemende studenten in Nijmegen de test eerlijk invullen. "Ik kan me haast niet voorstellen dat als je weet dat je corona hebt wat een besmettelijke ziekte is, je denkt van laat ik eens lekker in een klaslokaal gaan zitten. Of in collegezaal."

Eerlijkheid van studenten is uitgangspunt

Ook Yvonne de Haan gaat uit van de eerlijkheid van de studenten: "Het zijn verantwoordelijke mensen en zo behandelen we ze ook. Dus wij gaan ervan uit dat ze die zelftest voordat ze hier komen twee keer per week doen."

Toch is die eigen verantwoordelijkheid juist ook onderdeel van de test, zo zegt De Haan. "Op het moment dat wij weten dat er wel een activiteit plaatsvindt maar er geen vragenlijsten binnenkomen, geeft je dat dan natuurlijk ook te denken."

Bij Jules is de uitslag negatief en dus kan de student er eindelijk weer eens op uit voor een college. Of nou ja, een lezing in dit geval met de toepasselijke titel ‘Grip op je coronadip’. Claessens: "Je hoort steeds meer op televisie en in de media dat jongeren last hebben van depressieve gedachtes en dergelijke. Dus misschien dat wat we hier meekrijgen toch een beetje kan helpen daarin.”

Begin mei worden de eerste resultaten van het onderzoek verwacht.

