Nepagenten slaan toe na 'seksdate': OM eist celstraffen tegen Arnhemmers

Nadat de erotische ontmoeting via de site 'bullchat' was gepland, stonden er bij de slachtoffers plots politieagenten, rechercheurs of medewerkers van een sekssite op de stoep. Volgens het OM waren dat de drie Arnhemmers die zich in wisselende samenstelling voor zouden hebben gedaan als 'nepagenten' die onderzoek deden naar kinderporno.

Aan de deur stelden ze volgens de officier van justitie dat de slachtoffers hadden ingestemd met erotisch contact met een minderjarige, of dat er met de bankpas van het slachtoffer kinderporno zou zijn besteld.

Werkten de slachtoffers niet mee aan een onderzoek op hun computer, het afgeven van hun bankgegevens of bankpas, werd er volgens het OM op allerlei manieren gedreigd. Onder meer met het direct oppakken van de slachtoffers of het dreigen te vertellen dat de mannen pedofiel zouden zijn.

'Klem gezet'

In totaal weten de heren volgens het OM zo tienduizenden euro's bij de slachtoffers te ontfutselen. "Slachtoffers zijn klem gezet, dit heeft tot zeer zware mentale druk bij slachtoffers geleid. De wijze van handelen is zeer intimiderend geweest", aldus de officier.

Het bleef volgens het OM ook niet alleen bij het overboeken van geld en pinnen met de pinpassen, een slachtoffer uit Putten mist ook diverse spullen na het bezoek van de nepagenten. Telefoons, speakers, sieraden en contant geld zijn volgens het OM door de Arnhemmers meegenomen.

'Angst is heel groot'

Een man uit 's-Heerenberg zegt dat hij zijn kluis leeg moest maken toen de verdachten bij hem op de stoep stonden. "Ik hoorde de deurbel gaan en zag twee mannen voor de deur staan, die zich voordeden als medewerkers van de chatsite. Ik moest de kluis leegmaken, ze zeiden dat ze geld wilden hebben." Als de inwoner van 's-Heerenberg niet meewerkte zou dat gevolgen hebben. "Dan zouden ze op een knop drukken en zouden er collega's komen."

De 's-Heerenberger mist na het bezoek van de heren zijn bankpas, sieraden en een huissleutel. "De lichamelijke schade is groter dan wat er niet meer is. Ik kan niet meer goed slapen zonder medicatie, de angst is nog steeds heel groot", zei het slachtoffer dinsdag in de rechtbank.

'Het was oplichting, geen afdreiging'

De oudste verdachte, een 31-jarige Arnhemmer, is de enige die momenteel vastzit in de zaak. Tegen hem eist het OM vijf jaar cel en een geldboete van 7000 euro. Volgens de officier is het niet de eerste keer dat de Arnhemmer mensen oplicht. Zelf zegt hij dat hij betrokken is geweest bij twee incidenten, bekend dat hij betrokken is bij twee incidenten, maar afdreiging oftewel chantage zou nooit sprake zijn geweest.

Wel legde hij dinsdag uit hoe hij bij de slachtoffers aanbelde, na een afspraakje te hebben gemaakt. "We zeiden: wij zijn van bullchat en hebben het vermoeden dat u online kinderporno hebt besteld. Daar hebben we een melding van binnen gekregen. Dat was de smoes, en dan zou hij via internetbankieren gaan bewijzen dat het niet waar was door zijn rekening te laten zien en dan zouden we met hem meekijken. Oplichting dus.”

De andere twee mannen, beiden 21 jaar, hangt een celstraf van 2,5 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, boven het hoofd. Beiden zeggen wel te hebben gediend als chauffeur, maar nooit binnen te zijn geweest bij slachtoffers. Beide advocaten pleiten daarom voor vrijspraak.

De rechtbank doet over vier weken uitspraak.

