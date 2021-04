Heftige beelden van bizarre aanval op persfotograaf en vriendin

Beiden zaten maandagavond laat bekneld in hun auto die op de kop in de sloot lag. Omdat Timothy tijdens de aanval zijn dashcam liet aan staan, is alles gefilmd.

Bekijk de schokkende beelden. De tekst gaat eronder verder.

De persfotograaf en zijn vriendin stonden tijdens de aanval doodsangsten uit. "Toen we op de kop lagen in de auto dacht ik echt: wat als ze nu komen? Nu zit ik echt in bedwang, ik kan helemaal nergens heen. Als ze me er nu uittrekken wat dan?" Pas toen Timothy een brandweerman zag, besefte hij dat de nachtmerrie voorbij was.

Zie ook: 'Mijn vriendin stond doodsangsten uit', omstanders vallen persfotograaf aan

Timothy was in Lunteren om aan de Krommehoekseweg een autobrand te fotograferen. Zijn vriendin was toevallig bij hem. Volgens de politie woedde de brand op de oprit bij een woning. Timothy stond op de openbare weg en ging terug naar zijn auto toen hij door het groepje werd bedreigd.

Verdachten zitten vast

De politie meldt dat de bestuurder van de shovel direct is aangehouden. Hij zit vast en wordt vandaag verhoord. Net als een andere omstander die ook is aangehouden. Deze verdachte zou twee andere persfotografen hebben bedreigd.

Politie en Openbaar Ministerie (OM) geven hoge prioriteit aan de opsporing en vervolging in gevallen van agressie en geweld tegen journalisten. "Journalisten moeten veilig hun werk kunnen doen. Dit gaat alle grenzen over, we accepteren dit niet. Onze collega’s hebben gister goed opgetreden. Het onderzoek is in volle gang", zegt districtchef Naomi Hoekstra van de politie Gelderland- Midden.

'Aanslag op de journalistiek en de persvrijheid'

Het Genootschap van Hoofdredacteuren zegt geschokt te zijn door de aanval. "Het gaat hier om een directe en levensbedreigende aanval op twee mensen, maar het is ook een nieuwe aanslag op de journalistiek en de persvrijheid."

Voor het genootschap is 'dit een nieuw dieptepunt in de omstandigheden waarin journalisten hun werk moeten doen. Het illustreert de voortdurende dreiging waaronder de journalistiek in Nederland moet werken'.

Burgmeester René Verhulst van de gemeente Ede, waar Lunteren onder valt, laat via zijn woordvoerder weten dat hij dit geweld ontoelaatbaar vindt. Hij is blij met de aanhoudingen.

Zie ook: Persfotograaf met auto en al door shovel de sloot in geduwd