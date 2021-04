Steun voor internationale post 'Dinxperwick'

"Nu is het al zo dat doordeweeks overdag de brandweer van Dinxperlo mee uitrukt naar Suderwick omdat het voor Suderwick niet altijd zeker is dat er in de daguren voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn", zegt Christiaan Velthausz, coördinator grensoverschrijdende samenwerking bij de VNOG. "Een samenvoeging van twee kwetsbare brandweerposten zou ertoe kunnen leiden dat er weer één sterk post ontstaat." Sinds 2018 loopt het project CrossFire, waarin onderzoek wordt gedaan naar de realisatie van één post, maar de afgelopen jaren lag het stil. Wel is antwoord gekomen op de onderzoeksvraag of een dergelijke post in 'Dinxperwick' gewenst is. "Ja", aldus Velthausz. "Maar dan moeten er nog wel veel onderwerpen worden uitgewerkt."



Hoe een internationale brandweerkazerne er voor de korpsen uit Dinxperlo en Suderwick uit moet zien, is onderwerp van gesprek. Hoewel de Duitse kazerne niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd, ziet Velthausz verschillende mogelijkheden: "Van het opheffen van één van beide posten en het samenvoegen van het personeel, tot het oprichten van een hele nieuwe post. Nieuwbouw is dus één van de opties waarvoor kan worden gekozen. Voor welk model er zal worden gekozen en of dit haalbaar is zal de komende tijd moeten worden uitgezocht."



Baarle Nassau en Nieuw Namen

De partijen kijken naar twee voorbeelden voor de realisatie. De posten van het Belgische Baarle Hertog en het Nederlandse Baarle Nassau zijn in Noord-Brabant samengevoegd tot één post aan de Nederlandse zijde van de grens. De brandweervrijwilligers uit het Zeeuwse Nieuw Namen zijn onderdeel geworden van de Belgische brandweer in Kieldrecht. Aan de Duitse grens bestaat er nog geen internationale brandweerpost. "Ditzelfde geldt voor de rest van Europa", aldus de coördinator. "Dus in die zin is het toch wel uniek. Zeker als je er vanuit gaat dat het om twee landen gaat met ieder hun eigen taal."



‘Eerder jaren dan maanden’

De VNOG en Stadt Bocholt hebben aangegeven te willen investeren in het project, terwijl ook wordt gekeken naar provinciale en Europese subsidies. Een streefdatum voor realisatie van de internationale brandweerkazerne is er nog niet. "Uit gesprekken van collega’s aan de Belgische-Nederlandse grens bleek dat daar gemiddeld vijf jaar zat tussen het eerste idee en de daadwerkelijke samenvoeging", zegt Velthausz. "We gaan daarom dus eerder uit van een doorlooptijd van enkele jaren dan enkele maanden."





