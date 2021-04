Breng monitort studentenvervoer samen met het hoger onderwijs

Vervoersbedrijf Breng en de hoger onderwijsinstellingen in Nijmegen onderhouden nauw contact om het vervoer van studenten vanaf volgende week in goede banen te leiden. Tot nu toe mogen alleen studenten die practica hebben naar de hogeschool of universiteit komen. Vanaf volgende week is waarschijnlijk iedereen weer minstens één dag per week welkom op de HAN. Op 10 mei moet de universiteit volgen.

Breng houdt de aankomende weken rekening met hetzelfde vervoer patroon als in november vorig jaar. Toen waren de scholen beperkt open maar mochten studenten ook minimaal één keer per week naar de hogeschool of universiteit. Nu is er alleen minimaal studentenvervoer voor degenen die een practicum hebben, zoals bijvoorbeeld studenten tandheelkunde en geneeskunde.

Lijn 10 Nijmegen, Centraal Station - Heyendaal

Voor Nijmeegse studenten is bus 10 een begrip. Wie van het centraal station naar de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen of de Radboud Universiteit wil reizen, is veroordeeld tot het nemen van deze shuttlebus. Weliswaar kun je ook met de trein, maar die rijdt slechts twee keer per uur. Hierdoor zit de bus vaak overvol, iets dat in deze coronatijd zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Vervoerder Breng houdt zich aan het ov-protocol dat is opgesteld door de overheid. Dat betekent in de praktijk dat alle zit- en staanplaatsen gebruikt mogen worden.

Als de huidige bus-inzet op lijn 10 niet voldoende blijkt om de studenten te vervoeren, zal Breng extra bussen inzetten om de studentenstroom te beteugelen. Buschauffeurs houden de drukte in de bus in de gaten: “Als een bus te vol raakt moet de chauffeur dat aangeven met de melding ‘voertuig vol’, zo vertelt een Breng-woordvoerder. Zo monitort het vervoerbedrijf de drukte. “Nu vallen die meldingen nog mee maar we hebben de chauffeurs gevraagd om hier weer extra op te letten.”.

Reizigersstromen

Een voorbeeld van de nauwe samenwerking tussen het vervoersbedrijf en de hoger onderwijsinstellingen is de informatie over het aantal studenten en de locaties waar zij naartoe moeten. Op deze manier kunnen de reizigersstromen goed ingeschat worden, dit werd tijdens de laatste tentamenperiode gedaan. Met die informatie konden de bussen effectiever ingezet worden.

