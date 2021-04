Emotioneel afscheid Terhorst in Netterden

Na bijna 110 jaar betekent de coronacrisis voor Partycentrum Terhorst in Netterden het definitieve einde. Eigenaren Jan en Marie-Louise waren met hun zaak jarenlang een spil in het dorp, maar ze hebben nu noodgedwongen en met pijn in het hart de deur definitief dicht moeten trekken.

“De keuze was niet makkelijk", vertelt eigenaar Jan Terhorst, die naar eigen zeggen gedwongen werd door de coronamaatregelen. "Je ziet dat onze agenda leeggelopen is omdat mensen niet meer met groten getale samen mogen komen. Het was niet verantwoordelijk om met de kosten gewoon door te gaan en maar af te wachten wat er zou komen, dus je maakt een keus.” De opa van Jan kocht het pand toen het nog dienst deed als onder meer bakkerij en tankstation. Drie generaties lang verzorgde de familie Terhorst feesten, trouwerijen, catering en zakelijke events vanuit de locatie.

Het aankondigen van de sluiting zorgde voor een stortvloed aan steunbetuigingen aan het adres van het echtpaar. “Hartverwarmend en veel”, vertelt Jan geëmotioneerd. “Mooi om te horen wat we allemaal hebben mogen betekenen voor mensen, maar vooral overweldigend. Dank daarvoor.”

Voor de eigenaren breekt een nieuwe tijd aan. Marie-Louise heeft altijd in de keuken gewerkt en gaat nu zelfgemaakte etenswaren verkopen bij onder andere landwinkeltjes. Haar man gaat de transportwereld in waar hij transporten voor particulieren en de zakelijke markt gaat verzorgen. “Jan gaat met de bakwagen rijden en ik heb mijn “Mmm... van Marie’ producten die op mijn pad zijn gekomen en waar ik heel blij van wordt. Mensen vinden het lekker, het zijn eigenlijk de producten die ik op het terras en in het restaurant heb geserveerd”, aldus eigenaresse Marie-Louise. Hoewel het partycentrum sluit, blijft het paar eigenaar van het gebouw.



Woningbouw

In overleg met Oude IJsselstreek wordt gekeken naar een plan, waarbij een deel van het monumentale pand kan blijven staan. “Wij zijn van plan om in samenwerking met de gemeente te proberen het oude gedeelte te laten bestaan en daarachter een aantal nieuwe starterswoningen en levensbestendige woningen voor ouderen te bouwen”, licht Jan toe. “Om toch het karakter van het dorp niet verloren te laten gaan, willen we graag de gevel behouden. We hopen dat we dat kunnen bewerkstelligen.”