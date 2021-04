Stanley dolblij met zijn nieuwe nier: 'Jacky is mijn held'

Hij was aan het overleven. De 63-jarige nierpatiënt lag drie, en later vier keer per week aan het dialyseapparaat om in leven te blijven. Weinig energie, regelmatig complicaties en hij was soms meer in het ziekenhuis dan thuis. De alleenstaande vader worstelde met zijn bestaan. "Ik wil toch graag nog iets betekenen voor hun", zegt hij, kijkend naar zijn jongste dochters. Hij droomt ervan om leuke dingen te doen met zijn kinderen.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Stanley kreeg al eerder een hart en een nier van een overleden donoren, maar de nier bleek geïnfecteerd met een virus. De wachtlijsten voor een donornier zijn lang. En dus richt hij zijn hoop op een orgaan van een levende donor. De kans van slagen van zo'n transplantatie is groter. Dus doet hij anderhalf jaar geleden samen met zijn dochter een oproep bij Gelderland helpt. "Je geeft een soort van tweede leven aan mijn vader, en ook aan ons", zei zijn (toen 13-jarige) dochter Norah.

Stanley met zijn jongste dochter Norah. Foto: Omroep Gelderland

Lang wachten op de nier

En met succes. Elf mensen boden hun nier aan. Opvallend was dat veel jongeren hem wilden helpen. Het aanbod van Jacky Andrews uit Amsterdam leek het meest hoopvol. Ze ging een uitgebreid traject in en bleek een geschikte donor voor Stanley. En toen gooide het coronavirus roet in het eten. Het geduld van donor en patiënt werd flink op de proef gesteld. Stanley hield zich vast aan zijn geloof. Hij werd gedoopt en kreeg veel steun van de mensen van zijn kerk.

Stanley en Jacky bij hun eerste ontmoeting. Foto: Omroep Gelderland

Precies anderhalf jaar na de oproep was het zo ver. Afgelopen vrijdag gingen beiden onder het mes in het UMC Utrecht. Nadat bij Jacky de nier werd uitgenomen, het orgaan onderzocht en goed bevonden werd, is Stanley geopereerd. Zijn twintigste operatie. ''Heel spannend, het is mijn twintigste operatie, maar het blijft spannend.''

Stanley op weg naar de operatiekamer. Foto: Omroep Gelderland

Midden in de derde golf, terwijl de zorg flink onder druk staat begon voor Stanley 'de rest van zijn leven'. De eerste tekenen zijn goed. De nier produceert urine en de bloeduitslagen zijn goed. Stanley heeft nog veel pijn aan zijn wond, maar de blijdschap overheerst. ''Jacky is voor mij nu de held. Het moest zo zijn. Volgens mij is Jacky gewoon door God op mijn pad gezet, om mij te helpen, zodat ik niet meer hoef te strijden.''

Woensdag in Gelderland Helpt het verhaal over de transplantatie.

Kijk hier de documentaire over de zoektocht van Stanley naar een donor.





Gelderland Helpt is te vinden op:

www.gelderlandhelpt.nl

Facebook

Radio: elke werkdag om 11.40 en 16.20 uur en op zaterdag van 12.00-14.00 uur

TV: elke woensdagavond om 17.30 uur (elk uur herhaald). Gelderland Helpt is een platform van Omroep Gelderland waarbij hulp gevraagd en gegeven wordt. Door middel van radio, tv, internet en social media geeft Gelderland Helpt bekendheid aan de vragen, oproepen of het aanbod van Gelderlanders.