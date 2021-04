Mustafa ziet zijn auto in vlammen opgaan: 'Nog steeds in shock'

Mustafa Iriç hoorde in de nacht van maandag op dinsdag een harde knal vanuit zijn woning in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Een paar minuten later nog een. Toen kwam zijn vrouw binnenlopen die hem vertelde dat hun auto in brand stond.

"Ik ben nog steeds in shock", vertelt hij de volgende morgen aan Omroep Gelderland. "Kom op yoh. Hebben ze niks beters te doen. Doe iets nuttigs met je leven", richt hij zijn frustratie op de daders. "Kinderachtig gedrag."

'Jarenlang voor gespaard'

Van de auto die Mustafa drie maanden geleden kocht, is niks meer over. "Daar heb ik hard voor gewerkt en jarenlang gespaard", vertelt hij over het voertuig dat vooral voor zijn vrouw en kinderen bedoeld was. "Ik heb er veel in geïnvesteerd en alles laten maken en vervangen. Daar wilden we nog tien jaar plezier van hebben."

Het zijn verhalen die je vaker hoort, maar je voelt het pas wanneer je het meemaakt, realiseert Mustafa zich nu. "Dit was gewoon onze auto. Dat voelde heel goed."

Dat de daders zich specifiek tegen hem zouden hebben gericht, kan Mustafa zich niet voorstellen. "Ik ben maatschappelijk werker. Ik heb geen vijanden. Ik help alleen maar mensen."

'Weet mijn rechten niet'

Mustafa heeft zijn auto zojuist weggebracht naar het autoschadebedrijf waar hij voor de komende dagen een leenauto van hoopt te krijgen. Hoe het daarna verder gaat, weet hij niet. "Ik weet niet wat mijn rechten zijn of wat de verzekering gaat doen."

Een forensisch onderzoek op zijn auto gaat niet gebeuren, is Mustafa verteld. "Daarvoor is hij te beschadigd. Dan zouden ze toch niks vinden. Wel probeert de politie informatie uit de buurt op te halen en zijn er briefjes in de bus gedaan of iemand iets gezien heeft."

'Weinig hoop'

Maar hij heeft weinig hoop dat dat iets oplevert. "Er wordt tegenwoordig niet veel gemeld. Mensen willen zich er niet mee bemoeien", besluit Mustafa.

Twee auto's die naast de wagen van Mustafa geparkeerd stonden, raakten door de vlammen ook beschadigd.