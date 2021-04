Inbreker steelt gereedschap en gebruikt gejatte bankpas voor wat eten en drinken

We laten beelden zien van deze man. Hij loopt over het terrein van het zachtfruitbedrijf aan de Meersteeg en kijkt aanvankelijk wat rond. Maar plotseling staat hij binnen. Uiteindelijk gaat hij er vandoor met gereedschap, een laptop én een bankpas. De pas gebruikt hij later in Utrecht voor wat eten en drinken op het Centraal Station en in Amsterdam.

De schade voor de ondernemer bedraagt duizenden euro’s, zegt politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer. "De inbreker heeft onder meer een boormachine, slijptol en decoupeerzaag gestolen. Ze zijn van het merk DeWalt", zegt Schoorlemmer.

Ken je deze man, geef het door aan de politie. De gratis tiplijn is bereikbaar via 0800-6070. Wil je niet dat jouw gegevens bekend worden, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Het zaaknummer is 2021114407.

