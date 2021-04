'Het is verschrikkelijk’, met pijn in het hart wordt eeuwenoude beuk gekapt

Vlak buiten het centrum van de gemeente stond het Huis te Druten, een kasteel dat in 1870 is gesloopt. Bij deze burcht lag een weelderige laan met enorme beuken, die na het vertrek van de plaatselijke baron stuk voor stuk zijn gekapt. Op één na. Anno 2021 staat deze eeuwenoude boom trots in de voortuin van Maarten Toonen-Dekkers, maar ook dat is vanaf vandaag geschiedenis.

Doodzieke beuk

De beuk was doodziek, waardoor er een enorme scheur in de stam ontstond. Levensgevaarlijk voor omwonenden, stelden boomexperts. Daarom koos de gemeente er met veel tegenzin voor om hem te kappen.

Die klus is niet zomaar geklaard, want de boom is bijna vijftig meter hoog en weegt zo’n 35.000 kilo. “Het is verschrikkelijk. Graag had ik hem nog honderd jaar laten staan, maar dat is te gevaarlijk”, deelt Toonen-Dekkers. “Valt hij om, dan kijken buren mij met een scheef gezicht aan.”

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Net voor de kap is er nog bezwaar gemaakt door lokale plantenziektekundige Thijs Banken. De boom leek hem helemaal niet zo ziek. Een overhaaste beslissing zou zonde zijn, was het oordeel.

Daarom trommelde de gemeente snel een onafhankelijke expert op, die bevestigde dat de boom wel degelijk helemaal op is. “Ik heb de scheur zelf ook gezien, het was écht niet meer te doen. De barst werd met de dag groter. Dat risico wil ik niet lopen”, stelt wethouder Willy Brink.

Heel Druten rouwt

Toen het nieuws van de zieke boom Brink vorige week bereikte, moest ook hij even slikken. Het is een iconisch stukje Druten dat de gemeenschap zeker zal missen. “Wat die beuk allemaal al niet heeft meegemaakt, dat is zo bijzonder”, vindt de wethouder.

Die emoties deelt hij met de inwoners. Om hen nu toch enige troost te bieden, overhandigde een nazaat van de baron tijdens de kap een schilderij aan Museum TweeStromenland met daarop de beuk.

Een mooie manier om de beeldbepalende parel te vereeuwigen, vindt het museum. “Er komt helaas een dag dat zoiets gebeurt”, vertelt Peter Fontijn, voorzitter van de Historische Vereniging Tweestromenland. Samen met zijn collega’s bij het het museum nam hij het kunstwerk in ontvangst. “De gebeurtenis is verdrietig, voor sommige mensen een beetje pijnlijk, maar bovenal historisch.”