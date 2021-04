'Mijn vriendin stond doodsangsten uit', omstanders vallen persfotograaf aan

Timothy vertelt tegen Omroep Gelderland dat hij overal pijn heeft. "Ik heb spierpijn, rugpijn. Mijn rug is beschadigd door glas van de autoruit. Ik kan dus ook nergens tegenaan zitten." Hij heeft er een nacht opzitten met weinig slaap: "Ik zag het nog 5.00 uur worden, en toen ben ik er maar uitgekomen."

Zie ook: Persfotograaf met auto en al door shovel de sloot in geduwd

De persfotograaf was die avond in het buitengebied van Lunteren, waar een autobrand woedde. "Ik ging er heen om foto's te maken. Ik stond tegenover een oprit aan de andere kant van de Krommehoekseweg. Toen zag ik vier personen van het terrein afkomen. Die bedreigden me. Met doodsbedreigingen", blikt Timothy terug.

Auto twee keer opgetild

Nou is hij bedreigingen ondertussen wel gewend: "Maar dit voelde anders. Ik ben naar mijn auto gegaan, ben er in gaan zitten en heb de deuren op slot gedaan." Zijn vriendin zat toevallig bij hem in de auto, want het stel was op weg naar huis toen de melding van de autobrand kwam: "Zij gaat normaal nooit mee", benadrukt Timothy.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

In de auto belde Timo, zoals hij ook wel wordt genoemd, direct de politie. Ondertussen zag hij ineens lichten op zich afkomen. "Tot ze zo'n 20 meter voor me waren, toen zag ik dat het een shovel was. Die heeft me met auto en al opgetild en even verderop weggezet. Met een wiel op de rand van de sloot. Daarna is de shovel weer naar achteren gereden. Toen kwamen die vier personen met stokken op de auto af, en sloegen de ruiten stuk."

Terwijl ze de auto probeerden op te tillen, rende volgens Timothy één van hen naar de shovel. "En die gooit de auto in de sloot."

Bekneld in de auto

De persfotograaf en zijn vriendin kwamen daardoor bekneld te zitten in de auto. "Mijn vriendin stond doodsangsten uit", vertelt Timothy verder. Ook bij hem is het niet in de koude kleren gaan zitten. "Ik ga voortaan niet meer op dit tijdstip naar een melding in het buitengebied. In de stad maak je dit niet mee. Ik heb er ook nog nooit eerder problemen mee gehad."

De politie heeft twee mensen aangehouden, onder wie de bestuurder van de shovel.