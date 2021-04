Lieftink zorgt voor hoogtepunt bij De Graafschap: 'Het werd ook weer eens tijd'

Lieftink controleerde de bal met zijn borst en schoot van ruim 20 meter hard raak. "Hij vloog er prachtig in", glunderde Lieftink op De Herdgang waar De Graafschap een verdiende 2-0 zege boekte. Zijn laatste goal dateerde van 15 januari bij Roda JC. "Ja, het werd weer eens tijd voor een doelpunt. Het belangrijkste is natuurlijk dat we winnen. Het was gedreven en we zaten er kort en fel bovenop. Dat moet ook want PSV heeft behendige spelers die graag de bal willen. Het heeft gewerkt", sprak een opgeluchte Lieftink.

Ook trainer Mike Snoei was dik tevreden. "Laten we hier nu ook maar even tevreden mee zijn", stelde Snoei. "Drie keer gewonnen op rij, drie keer de nul. Dat was het enige juiste antwoord na die blamage tegen FC Dordrecht. Daar is natuurlijk wel even goed over gesproken. Het moest anders. Dan moet ik zeggen dat we het gewoon goed hebben opgepakt."

Duels winnen

"We moesten terug naar de basis. Eerst maar eens weer onze duels winnen. Wat zijn de basisprincipes van het 5-3-2 systeem? We gingen ineens andere dingen doen. Nu willen ze echt alle duels winnen. Het straalt er vanaf. Alles begint bij mentaliteit. Maar ik heb vanavond ook twee prima doelpunten gezien. De 1-0 van Tutuarima was een prima aanval."

Snoei baalde wel van fases in de tweede helft. "We lieten ons toch weer te ver terugdringen. Hadden we ook een fase tegen Go Ahead, dat is jammer." De Graafschap kan deze week de eredivisie zo goed als veilig stellen. "Vrijdag Almere, daar hebben we nog een appeltje mee te schillen. Ik heb er een goed gevoel over. Maar we zijn er natuurlijk nog niet', aldus Snoei.