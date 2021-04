De Graafschap zet belangrijke stap naar eredivisie met winst op Jong PSV

Op De Herdgang, het fraaie trainingscomplex van PSV, had De Graafschap maar één opdracht. Winnen zou de ploeg van trainer Snoei in een zetel brengen richting de eredivisie in de wetenschap dat Almere zaterdag had verloren. Met Danny Verbeek weer terug in het elftal en Joey Konings op de bank begon De Graafschap gedreven.

Die beleving hield de ploeg de hele wedstrijd vol. Jong PSV was met zes positieve corona besmettingen behoorlijk verzwakt en De Graafschap liet direct zijn spierballen zien. Dat leidde tot een snel overwicht en binnen het kwartier een prachtige goal van Jordy Tutuarima. Na een aantal mogelijkheden (Opoku en Verbeek) ramde de linksback onberispelijk in de lange hoek op aangeven van Lieftink.

Kiezelharde pegel

Ook PSV werd een aantal keren gevaarlijk, maar De Graafschap was beter en speelde fel en geconcentreerd. Vlak voor rust tilde Lieftink de score naar een comfortabele 2-0. Met een kiezelhard schot van afstand werd keeper Müller volledig kansloos gelaten.

In de tweede helft joeg De Graafschap op de definitieve knock-out. Maar veel grote kansen waren er niet meer. Namens De Graafschap moest keeper De Boer in het laatste kwartier nog in actie komen. De van AZ gehuurde doelman deed dat bekwaam. Konings en Platje vielen na rust in, maar hielpen De Graafschap niet aan een derde goal in Eindhoven. Dat was ook geen bittere noodzaak. Met een 2-0 zege liepen de Achterhoekers uit op Almere City, dat komende vrijdag naar De Vijverberg komt. Als De Graafschap die kraker wint, zijn de Superboeren zo goed als zeker van promotie.