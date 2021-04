Laborijn wil de uittreedsom niet verlagen

“Dat heeft me wel verbaasd", zegt Jorik Huizinga, lid van het dagelijks bestuur van Laborijn, over het uitblijven van betaling na de uittreding begin dit jaar. De sociale dienst heeft een brief gestuurd naar Oude IJsselstreek waarin wordt verzocht per ommegaande het openstaande bedrag van ruim 2,9 miljoen euro te betalen. Aanvankelijk ging het om 3,6 miljoen euro, maar inmiddels is de btw volgens Laborijn verrekend. Oude IJsselstreek zet echter vraagtekens bij de onderbouwing van de frictiekosten en de verrekening van het positieve resultaat van vorig jaar.



Beide posten bedragen ongeveer 650.000 euro, waardoor het totale verschil tussen de partijen nog ongeveer 1,3 miljoen euro bedraagt. Huizinga beroept zich op de afspraken die in juni 2020 zijn gemaakt rondom het uittreden. “Die afspraken zijn goed tot stand gekomen”, vindt de bestuurder van Laborijn, die hoopt dat de gemeente over de brug komt en niet opnieuw wil onderhandelen. “Het is geen koehandel als je over uittreding spreekt. De juristen hebben er al genoeg aan verdiend, elke euro meer is er één te veel.”



Invorderen is optie

Oude IJsselstreek laat weten de brief van Laborijn met het verzoek tot betalen te hebben ontvangen. “We zullen deze bestuderen en intern bespreken”, aldus een woordvoerder. Eerder gaf wethouder Ben Hiddinga aan bij goede onderbouwing over te willen gaan tot het overmaken van geld. Mocht de gemeente niet betalen, is invorderen voor Laborijn een serieuze optie. “Een termijn daarvoor is niet afgesproken, want ik hoop dat we het gesprek aangaan”, zegt Huizinga. “De hoop dat de betaling er komt is er wel degelijk, maar de garantie niet.”





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: