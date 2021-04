Grote achterstanden bij bevolkingsonderzoek naar borstkanker

"We zijn in maart 2020 gestopt met het bevolkingsonderzoek toen de coronacrisis begon. In juni zijn we zo spoedig mogelijk weer opgestart, maar daarmee hebben we wel een tijd stilgelegen", vertelt Heidi Kroeze, manager bevolkingsonderzoek borstkanker bij BVO Oost.

"De achterstand in het screenen ligt rond de 4 tot 6 maanden. Er is een verschil per locatie en dat proberen we nu gelijk te trekken. Dat betekent dat cliënten soms verder moeten reizen voor het onderzoek, maar ook dat onze medewerkers daar ingezet worden waar de achterstand het grootst is", gaat ze verder.

Portacabin

Vrouwen tussen de 50 en 75 jaar krijgen normaal gesproken iedere twee jaar een oproep om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Die termijn is nu dus langer en het kan zelfs zijn dat die oploopt naar drie jaar.

Tekst gaat verder onder de foto.

Een mobiele onderzoeksunit van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker in Hoevelaken. Foto: Omroep Gelderland

"Momenteel kunnen we per dag 62 vrouwen screenen. Helaas kunnen dat er niet meer zijn omdat we te maken hebben met de coronamaatregelen", zegt Kroeze. Vanwege de maatregelen staat er naast de mobiele onderzoeksunit een zogeheten portacabin waar de eerste administratieve handelingen kunnen worden gedaan, zodat het aantal van 62 onderzoeken per dag gehaald kan worden.

Personeelstekort

Een andere reden dat de wachttijden oplopen, is het tekort aan deskundig personeel. Kroeze: "We hebben echt te maken met schaarste op de arbeidsmarkt voor wat betreft screeningslaboranten. Dat zijn de medewerkers die de borstfoto's maken."

Daarom zijn ze druk met het werven van nieuwe collega's. "We moeten 114 fte gaan opvullen, maar dat gaat niet van vandaag op morgen. Naast dat we hopen op nieuwe werknemers die van de beroepsopleidingen afkomen, zijn we ook met een eigen opleiding begonnen, maar die duurt twee jaar. We verwachten dat we de komende drie jaar druk bezig zijn met werven en opleiden."

De gevolgen

Door het bevolkingsonderzoek naar borstkanker worden volgens Kroeze jaarlijks 1000 levens gered omdat de kanker in een vroeg stadium wordt ontdekt en de kans op een succesvolle behandeling groter is.

Wat de gevolgen zijn van de achterstanden in het screenen is nog niet precies te zeggen, aldus Kroeze. "Het interval tussen twee onderzoeken wordt langer. Maar wat voor effect dat heeft, weten we pas na afloop. Dan weten we ook pas of we ook echt een uitloop van drie jaar hebben gehad en wat dat betekent."