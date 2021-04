Doetinchemse kritiek op niet-handhaven van coronaregels Oude IJsselstreek

Oude IJsselstreek heeft winkeliers laten weten niet meer te handhaven op de vier uur die moeten zitten tussen het maken van een afspraak en het winkelbezoek en op het buiten stallen van maximaal twee stellingen. In buurgemeente Doetinchem wordt kritisch gereageerd, maar de ondernemersvereniging in Ulft is blij met de beslissing om het in hun ogen oneerlijke voordeel voor essentiële winkels recht te trekken.

“We gaan echt geen dingetjes doen waardoor het aantal besmettingen omhoog gaat”, zegt bestuurslid Wouter Mecking van ondernemersvereniging De Hanze uit Ulft. Zelf maakte de eigenaar van een sportwinkel maandag gelijk gebruik van de ruimte die Oude IJsselstreek hem geeft door stellingen buiten te zetten en klanten te helpen. Het niet langer handhaven is het resultaat van een verzoek van de ondernemers uit de gemeente. “Ik ben blij dat de burgemeester en de wethouders ballen getoond hebben”, aldus Mecking. “We geven de consument een signaal dat het winkelen makkelijker gaat. Stel voor dat het toch te druk is bij de winkel, word je ook geweigerd om naar binnen toe te gaan.”

In Doetinchem wordt met verbazing gereageerd. De plaatselijke ondernemersvereniging vindt dat Oude IJsselstreek niet als 'einzelgänger' in de regio te werk had moeten gaan. “Het is landelijk beleid, wat je er ook van vindt”, zegt voorzitter Gabi Hunter van de Ondernemersvereniging Doetinchem over de regel om vier uur voor een winkelbezoek te reserveren. “Als je als solistische bestuurder zoiets beslist, is dat niet zo handig voor je buurtgemeentes. Ik denk dat het sterker was je geweest als je als Achterhoek had gezegd dat we de regeling hier niet nodig achten.”

Maatwerk

Burgemeester Otwin van Dijk geeft in een schriftelijke reactie aan dat hij ruimte wil geven aan ondernemers én tegelijkertijd de volksgezondheid wil beschermen. Doetinchem laat weten zich aan de landelijke maatregelen te houden en wil niet ingaan op de stap van Van Dijk. Mecking snapt de kritiek vanuit Doetinchem, maar pleit voor lokaal maatwerk. “Ik denk dat elke gemeente zelf moet kijken waar de mogelijkheden voor ondernemers liggen”, zegt de Ulftenaar. “Want we moeten er echt voor knokken dat die hun werk kunnen uitvoeren.”

Aanzuigende werking Oude IJsselstreek

Het bestuurslid van ondernemersvereniging De Hanze ziet dat de versoepelingen extra lucht geven, maar verwacht geen stormloop aan nieuwe klanten in zijn sportwinkel. “Ik denk dat 80 procent van de mensen toch in Ulft zijn”, zegt Mecking. “Op basis daarvan kan je denk ik die ruimte wel geven."