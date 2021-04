Slingeland Ziekenhuis blij met afblazen Startschotgala

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is blij met het afblazen van het Startschotgala in Lichtenvoorde. "Ik ben blij dat ons signaal succes heeft gehad", zegt woordvoerder Saskia Steenbergen van het Slingeland in een reactie.

Het ziekenhuis had maandag nog contact gehad met De Feestfabriek, de organisator van het testevenement op de Schans, die jaarlijks het toneel is van de Zwarte Cross. "Ik heb met ze gebeld om te vertellen wat ons standpunt is, dat vond ik wel zo netjes, maar ik ben niet teruggebeld. Ik ben wel blij dat ons signaal serieus is genomen", zegt Steenbergen.

Ze refereert aan de allerlaatste cijfers over de coronabesmettingen in Nederland. "Vandaag zijn er ruim 7.000 besmettingen bijgekomen en 60 opnames in de ziekenhuizen. Er liggen meer dan 800 mensen op de IC. Daarom is het afblazen van de evenementen in Breda en Lichtenvoorde goed nieuws", aldus Steenbergen.

Kritiek uit samenleving

De Feestfabriek besloot maandagmiddag zelf een streep door het festival op 1 mei te zetten, nadat de gemeente Breda geen toestemming gaf voor het 538 Oranjefeest, het andere testevenement met 10.000 bezoekers. Van veel kanten klonk de afgelopen dagen kritiek op de Fieldlab test-evenementen. Een petitie tegen het festival in Breda kreeg 300.000 handtekeningen.

"Vanwege de maatschappelijke discussie en druk op de zorg hebben we besloten om het Startschotgala niet te laten plaatsvinden op 1 mei", schrijft De Feestfabriek. De organisator kijkt of er een andere datum voor het festival gevonden kan worden.

Burgemeester: 'Snap het besluit'

Burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre zegt begrip te hebben voor het besluit van de festivalorganisator. “De Feestfabriek heeft zojuist bekend gemaakt dat zij niet op 1 mei het Startschotgala zullen organiseren. Dit vanwege de maatschappelijke discussie en de druk op de zorg. Ik snap dit besluit en heb hier begrip voor.”

Zie ook: Streep door Startschotgala op 1 mei in Lichtenvoorde