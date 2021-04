Stichting filmhuis Didam raakt dakloos

"De nieuwe locatie is nog niet definitief, maar we hebben goede hoop", laat voorzitter Mariëlle Horsting weten. De kapel in het Albertusgebouw lijkt uitkomst te bieden voor het huisvestingprobleem van het Filmhuis, maar daar moeten nog een aantal onderzoeken plaatsvinden voor de stichting er in kan trekken. "Een geluidsonderzoek moet uitwijzen of omwonenden overlast gaan hebben van de wekelijkse filmvertoningen", aldus de voorzitter. "En we wachten op groen licht van de monumentencommissie, zodat we de nodige aanpassingen kunnen doen." Onder andere de glas-in-loodramen moeten verduisterd worden en er moet een geluidsinstallatie geïnstalleerd worden, maar die aanpassingen kunnen pas gedaan worden op het moment dat de stichting definitief in het Albertusgebouw kan. "We weten niet wanneer we te horen krijgen of we de ruimte in mogen", vertelt de voorzitter. "Het zou mooi zijn als we in september kunnen beginnen, maar ik denk niet dat dat lukt."



Hoewel de stichting nog geen nieuwe locatie heeft, moet zij Meulenvelden wel verlaten. "Zaterdag gaan we leegruimen zodat de bibliotheek kan beginnen met verbouwen", aldus Horsting. "Een deel van de spullen wordt tijdelijk in de grote schuur van een vrijwilliger gestald." De grote, kwetsbare, apparatuur - waaronder de projectiecabine en geluidsapparatuur - mag volgens de voorzitter blijven staan: "De projectieruimte wordt niet gebruikt door de bibliotheek, dus daar mogen we de spullen voorlopig laten staan."



Geen alternatieven

Nu de danszaal van het Liemers college en de kerk in Loil afgevallen zijn blijft de kapel in het Albertusgebouw over. "De danszaal was niet te combineren met een filmzaal", vertelt Horsting. "We moesten daar teveel aanpassingen doen en daar kwamen we met Margriet niet uit." Ook de kerk in Loil bleek niet geschikt voor Filmhuis Didam. "We wilden niet weg uit het centrum van Didam", aldus de voorzitter. "En de kerk was te groot om er een gezellige filmzaal van te maken."



Subsidies

De nieuwe ruimte moet volgens Horsting gefinancierd worden door verschillende subsidies: "Die kunnen we pas aanvragen als we een ruimte hebben gevonden." Naast de subsidies krijgt de stichting twintigduizend euro van de gemeente, waarvan een deel volgens de voorzitter gebruikt gaat worden voor het aanpassen van de ruimte: "En we moeten zelf ook wat geld erin stoppen."







