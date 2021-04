Koen ontkracht graag lariekoek: 'Bloemen recht afsnijden is ook goed'

Bloemen moet je schuin afsnijden, spinazie mag je niet twee keer opwarmen, en verpakte groentes zijn slecht voor het milieu. Het zijn zomaar drie vastgeroeste wijsheden in de maatschappij. 'Maar kloppen ze wel?', vroeg Koen Moons (44) zich af. De Nijmegenaar zocht het uit en schreef een boek vol over natuurwetenschappelijke lariekoek.

Het antwoord is nee. Bloemen hoef je niet schuin af te snijden (dat mag ook recht), en spinazie kun je gerust twee keer opwarmen. Tot die conclusie kwam Moons nadat hij wetenschappelijke literatuur erop nasloeg. In zijn boek 'Eksters houden van bling bling' ontleedt hij honderd van dergelijke misvattingen.

"Het idee ontstond toen we hoorden dat in biologieboeken dingen staan die niet kloppen", vertelt Moons, die zijn boek samen met twee collega's maakte. "Er werd geschreven over smaakzones op de tong: zoet voorin, bitter achterin, en aan de zijkanten zuur. Maar dit klopt niet: dit zit door elkaar. Waarschijnlijk is het verkeerd geïnterpreteerd."

Boek gebruikt in biologielessen

Moons studeerde zelf biologie. En later bos- en natuurbeheer in Velp. Als freelancer schrijft hij over natuur en wetenschap in onder meer dagblad Trouw en Bionieuws, een vakblad voor biologen. Als hij hoort over de fout in de biologieboeken schrijft hij samen met zijn collega's een eerste boek over misvattingen, uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Biologie. Hier blijkt een brede interesse voor; het wordt zelfs gebruikt in biologielessen.

En dus komt er een tweede boek: nu in de markt gezet door uitgeverij Kosmos. "Het is een leuk, vrolijk boekje geworden", zegt Moons trots. "Geen moeilijk wetenschappelijk werk, maar leuk voor iedereen." Niet alleen worden honderd misvattingen ontkracht, ook onderzochten de schrijvers hoe deze hebben kunnen ontstaan.

Verpakte groentes niet slecht voor milieu

Maar hoe zit dat nou met verpakte groentes? Die zijn toch wel slecht voor het milieu? Moons: "Ik kon me daar vroeger echt druk om maken: waarom ligt dat allemaal in stukken plastic? Dat hoeft toch niet? Totdat wij onderzochten waarom dat is. Heel veel groenten komen van ver. Die butsen en verrotten langzaam. Als je ze in plastic verpakt zijn ze veel langer houdbaar. Dus je hebt veel minder voedselverspilling, maar ook minder reisbewegingen en uiteindelijk minder verpakkingen. Dus als je alles bij elkaar optelt is zo'n stukje plastic eigenlijk eerder goed dan slecht voor het milieu."

